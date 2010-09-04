سایتهای اطلاعاتی اشتغال منسجم نیست

رضا شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: سایتهای اینترنتی فراوانی در زمینه ارائه آمار مربوط به حوزه کار و اشتغال مشغول به فعالیت هستند اما در برخی از موارد در این زمینه شاهد وجود موازی کاری هایی هستیم که بر مشکلات افزوده است.

وی ادامه داد: لازم است در این زمینه از افزایش موازی کاری ها جلوگیری شود و میزان موازی کاری هایی که در گذشته شکل گرفته نیز کاهش یابد تا بتوانیم اطلاعات منسجمتری به علاقمندان و افراد جویای کار ارائه دهیم.

سایتهای اطلاعاتی اشتغال نیازمند همسویی هستند

این مسئول گفت: به عنوان مثال چندین سایت در زمینه ثبت نام برای اشتغال وجود دارد که میان آنها موازی کاری وجود دارد و نمی توانند به شکل کامل، مشکلات در این خصوص را حل و فصل کنند و سایتهای اطلاعاتی اشتغال نیازمند همسویی هستند.

شریعت اظهار داشت: اگر در این زمینه یک سری اطلاعات منسجم ارائه شود، علاقمندان می توانند با فراغ بال و اطمینان بیشتری به سایتهای اطلاع رسانی اشتغال مراجعه کنند و بازدهی بیشتری در این زمینه حاصل می شود که قابل توجه است.

فراهم کردن مشاغل مناسب شکل منسجم تری به خود می گیرد

وی بیان کرد: در این حالت، برنامه ریزی برای افزایش اشتغالزایی و فراهم کردن شغل مناسب برای افراد جویای کار نیز شکل منسجم تری به خود می گیرد و موجب افزیش بازدهی فناوری اطلاعات نیز خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: یافتن اطلاعات مرتبط به روز و جامع از مهارتهای ضروری مدیران امروز به شمار می رود و در حال حاضر علاوه بر وظایف پیشین وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بازار کار و اشتغال نیز از چالشهای اساسی مدیران این حوزه شده و لذا در اختیار داشتن آمارهای مرتبط را در این راستا می طلبد.

به دنبال طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار هستیم

وی یادآور شد: در وزارت کار به دنبال طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار هستیم و در این زمینه لازم است از تجارب افراد مجرب استفاده شود و تا حد ممکن از روشهای علمی نیز بهره مند شویم.

این مسئول خاطرنشان کرد: اطلاعات بازار کار شامل دو نوع کمی و کیفی است و نباید تنها به تهیه یکی از آنها اکتقا کنیم زیرا آنها مکمل یکدیگر هستند و حل مشکل بیکاری نیازمند استفاده از هر دو است و این امر باید محقق شود.