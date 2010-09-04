به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد آسمانخراشهای منهتن در آمریکا با سرعت رو به افزایش هستند، پدیده ای که شاید جلوه ای زیبا یا با شکوه و نورانی را به این شهر بخشیده باشد اما در مقابل جان پرندگان مهاجر را به خطر انداخته است.

از این رو تعداد زیادی از این آسمانخراشها در طی شب به احترام عبور پرندگان مهاجر تمامی چراغهای خود را خاموش می کنند تا از میزان تعداد پرندگانی که با دیوارهای سر به فلک کشیده این برجها برخورد کرده و جان خود را از دست می دهند، کاسته شود.

محاسبات نشان می دهند سالانه در حدود 90 هزار پرنده مهاجر حین پرواز به سوی جنوب برای مهاجرت زمستانه به واسطه نور و جلای چراغهای این آسمانخراشها از مسیر اصلی خود منحرف شده و پس از برخورد با دیوار برجها می میرند.

از این رو گروه پرنده شناسی محلی منهتن به نام NYC Audubon از ساکنان و کارمندان این آسمانخراشها درخواست کرده اند تا شدت نور مکانهای خود را در این برجها در هنگام شب کاهش داده یا به کلی برجها را تاریک کنند تا از این فاجعه ناخواسته جلوگیری شود.

پروژه "خاموشی نیویورک" که اکنون پنج سال از آغاز و اجرای آن می گذرد آسمانخراشهای عظیمی از قبیل ساختمان کرایسلر و مرکز راکفلر را تا پاییز امسال به عضویت خود در خواهد آورد تا ساکنین این برجها و مسئولان آنها در شب هنگام، تاریکی را به پرندگان مهاجر هدیه دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، مطالعات ثابت کرده اند میزان مرگ و میر این پرندگان پس از خاموش شدن چراغها و تاریک شدن مسیر تا 83 درصد کاهش پیدا می کند. به گفته مدیر اجرایی این گروه پرنده شناس، هنوز دلیل اصلی این رویداد آشکار نشده است. تنها نشانه این پدیده، جسد پرندگان است که قبل از لمس دوباره زمین در طبقات بالایی برجها بی جان شده اند.