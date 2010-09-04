نیازمند مقاومت ملی در مقابل تهدیدات جدید هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی شامگاه جمعه در جمع فعالان سیاسی‌، اجتماعی قم و اعضای مجمع پیروان خط امام و رهبری استان قم اظهار داشت: در یک نگاه کلی به شرایط کشور می‌توان گفت که با تهدیدات سختی روبرو هستیم و برای عبور از آن نیاز به یک دوره مقاومت ملی داریم و این امر ممکن است به شرط آنکه واقع بین باشیم و از ابراز نظرهایی که موجب هزینه می‌شود پرهیز کنیم.



لاریجانی با بیان اینکه هم اکنون کشور در چهار بعد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و منطقه‌ای با تهدید روبرو هستیم، تصریح کرد: مهمترین این تهدیدات، بعد اقتصادی است و غرب سعی دارد با تحریم‌های مختلف در درون نظام فرسایش ایجاد کرده و نفوذ سیاسی حاکمیت را در میان مردم کاهش دهد.



وی افزود: معتقدم قطعنامه‌های تصویب شده بی‌تأثیر نیستند ولی می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد و اگر به تاریخ خود نگاه کنیم متوجه می‌شویم که جهشهای ما مربوط به همین تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی بوده است و بسیاری از پیشرفتهای تکنولوژیک ما به واسطه جنگ تحمیلی رخ داد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای هیئت دولت به تأکید ایشان بر باز‌شدن گره‌های دیوانی به منظور ایجاد زمینه لازم جهت رویش اقتصادی مردم ابراز داشت: مقام معظم رهبری بارها خواستار تدوین مدل توسعه ایرانی - اسلامی شده‌اند زیرا نمی‌توان ایران اسلامی را بر اساس مدل دیگر کشورها اداره کرد اما متأسفانه این مهم مورد غفلت واقع شده است.



وی ادامه داد: دولت نیز در برنامه پنجم تنها در حد یک ماده به این مسئله پرداخته است که من راضی نیستم زیرا اهمیت مسئله بسیار بیش از این است و باید آن را گسترش داد.



لاریجانی در ادامه با انتقاد از واردات بی‌رویه در کشور تصریح کرد: اینکه دروازه‌های کشور را باز کنند به امید روزی که ما عضو جامعه تجارت جهانی شویم غیرعقلانی است و در حالیکه برخی کشور‌ها یارانه‌های زیادی را پرداخت می‌کنند تا کالاهای خود را به صورت رایگان وارد دیگر کشور‌ها کنند و اقتصاد آنها را به دست گیرند ما نباید با دست خود به آنها کمک کنیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هزینه کردن پول نفت برای واردات کالاهای غیر ضروری تصریح کرد: در کنار جلوگیری از واردات بی‌رویه و منطقی کردن آن باید زمینه صادرات کالا‌ها را نیز فراهم کنیم.



دشمنان قصد تضعیف قدرت ایران در منطقه را دارند



دکتر لاریجانی در ادامه با بیان اینکه دشمنان ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه را در تیررس قرار داده‌اند، ابراز داشت: هم اکنون ایجاد مثلثی 3 ضلعی شامل فشار بر ایران، فشار بر نیروهای مقاومت لبنان و طراحی فضایی سست برای فلسطین با برگزاری مذاکرات صلح را مبنای کار خود قرار داده‌اند.



وی با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت: بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده است هم اکنون آمریکایی‌ها مشغول ساخت و سازهای گسترده در شش پایگاه نظامی خود در عراق هستند و این امکانات تنها برای استقرار بلند مدت لازم است.



لاریجانی ابراز داشت: اشغالگران می‌خواهند عراق را به ژاپن دیگری در منطقه تبدیل کنند اما این تصمیم در بلند مدت به ضرر آنها خواهد بود.



وی ادعای پیروزی آمریکا در عراق را دروغ دانست و گفت: به رغم تمامی تبلیغاتی که انجام می‌دهند آمریکا در عراق شکست خورده است و ایران از ابتدا با سیاست اشغالگری این کشور مخالف بود و اکنون نیز شاهد شکست این سیاست هستیم.



لاریجانی در ادامه به مسئله افغانستان پرداخت و ابراز داشت: نیروهای اشغالگر در این کشور با گروه‌های اسلام گرا مشکلات جدی پیدا کرده‌ و به همین دلیل دچار مشکلات فراوانی شده‌اند.



وی به ادعای برخی‌ رسانه‌ها مبنی بر عدم همکاری ایران با سیاستهای غرب در منطقه اشاره و تصریح کرد: ما را به ابهام در موضع گیری متهم می‌کنند اما به صراحت می‌گوییم که با سیاستهای غلط آمریکا در منطقه مخالفیم و در این مسئله تردید هم نداریم.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز هم در افغانستان ستم جدیدی به راه انداخته‌اند و دروغ می‌گویند که با مواد مخدر مبارزه می‌کنند و امنیت به وجود آورده‌اند.



لاریجانی در خصوص فلسطین نیز به مذاکرات صلح اشاره کرد و گفت: امروز به منظور تحمیل اسرائیل به منطقه و کشور‌های اسلامی عده‌ای را تحت عنوان مذاکرات صلح جمع کرده‌اند و طبیعی است که ایران هرگز با این برنامه آنها همراهی نخواهد کرد.



وی ادامه داد: البته از آنجا که خود را قربانی تروریسم می‌دانیم، آماده مبارزه با آن هستیم اما تروریست‌هایی که شما از آن حمایت می‌کنید و با آنها جلسه برگزار می‌کنید نباید فراموش شوند.



ایجاد تفرقه یکی از راهبردهای دشمنان است



رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با بعد سیاسی تهدیدات دشمن نیز گفت: در عرصه داخلی دشمنان انقلاب سعی می‌کنند با ایجاد تفرقه بین نیروهای داخلی و علاقه‌مند، به اهداف خود دست پیدا کنند.



وی نسبت به ظهور افرادی که تحت پوشش‌های جدید با اصالت فکری روحانیت مقابله می‌کنند، هشدار داد و تصریح کرد: امیدوارم تمامی نیروها در درون اندیشه دینی برخاسته از روحانیت وحدت خود را حفظ کنند.



لاریجانی افزود: در این شرایط تهدید، برخی مسائل در فضای سیاسی کشور مطرح می‌شود که وقتی به دنبال ضرورت آن می‌گردیم به جوابی نمی‌رسیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چه نیازی به مطرح کردن اموری است که باعث ایجاد اختلافات و دامن‌زدن به مشکلات می‌شود.



لاریجانی در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بر آرمان‌های انقلاب استقامت کنیم، گفت: مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی به هیچ وجه صحیح نیست زیرا آنها برداشت دیگری می‌کنند و مقام معظم رهبری هم به عنوان فصل الخطاب به عدم انجام آن دستور داده‌اند و به این ترتیب لازم است دیگر کسی در این رابطه سخن نگوید زیرا هرگونه سستی در اراده سیاسی موجب ضعف در مقاومت ملی است.



در حوزه فرهنگ قصد تضعیف مبانی اندیشه انقلاب را دارند



وی در بخش دیگر سخنان خود ابراز داشت: برژنسکی زمانی گفت که نباید در کوتاه مدت منتظر تغییرات عمده در ایران باشیم و تنها با تضعیف مبانی فکری ایرانیان می‌توانیم در بلند مدت منتظر نتایج مطلوب خود باشیم.



لاریجانی تصریح کرد: بر همین اساس دشمنان می‌خواهند از لحاظ فرهنگی شرایطی را ایجاد کنند تا مبانی تعلق خاطر مردم به تفکر انقلابی را تضعیف و بی‌ایمانی را ترویج کنند.



وی با اشاره به سابقه خود در فعالیتهای فرهنگی گفت: معتقدم قدرت ایران در فکر دینی است و حفظ این قتدار به چنگ زدن به روش فکری حوزه‌های علمیه ممکن خواهد بود.



لاریجانی در پایان افزود: تاکنون افراد بسیاری آمده‌اند که خواسته‌اند جای روحانیت را بگیرند اما شاهد بوده‌ایم که هیچکدام نتوانسته‌اند به مقصود خود برسند و هم اکنون نیز باید مراقب آنها باشیم.