اولین سیستم اتوبانک فرودگاهی در رشت راه اندازی می شود

عباس رحمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف ارائه خدمات نوین بانکی به مراجعان در این فرودگاه، در بلوار ورودی فرودگاه رشت اولین اتو بانک فرودگاهی که در فاز اول با دو دستگاه ATM تجهیز خواهد شد در دو مسیر رفت و برگشت برای ارائه خدمات به مراجعان در فرودگاه با سرمایه گذاری بانک صادرات گیلان راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین اظهارداشت: نظر به اهمیت این فرودگاه بین المللی، نمای ظاهری این اتو بانک به شکل هواپیما خواهد بود که می تواند الگوی مناسبی برای سایر فرودگاههای کشور نیز باشد.

مدیرکل فرودگاه گیلان یاد آورشد: این مورد منحصر به فرد بوده و در هیچ یک از استانهای شمالی و فرودگاههای کشور تاکنون ساخته نشده است.

وی همچنین با اعلام اینکه 32 هزار و 496 نفر مسافر طی مرداد ماه سال جاری از فرودگاه رشت جابجا شدند، افزود: این تعداد مسافر در قالب 324 سورتی پرواز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مقاصد مختلف جابجا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است.

رحمتیان عنوان کرد: از 324 سورتی پرواز انجام شده، 149 سورتی پرواز ورودی داخلی، 149 سورتی پرواز خروجی داخلی، 13 سورتی پرواز ورودی خارجی و 13 سورتی پرواز خروجی خارجی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام شده است.

وی همچنین از انجام پروازهای غیر برنامه ای در این فرودگاه خبرداد و گفت: تعداد 125 مورد پرواز آموزشی غیر نظامی، 316 مورد پرواز آموزشی نظامی، شش مورد پرواز فلایت چک و چهارمورد پرواز برای ماموریت ویژه طی مرداد ماه سال جاری در این فرودگاه پذیرش شده است.

مدیرکل فرودگاه گیلان در ادامه از جابجایی 355 تن بار در مردادماه امسال از این فرودگاه خبر داد.