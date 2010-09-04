سه اداره جدید استاندارد در گیلان تاسیس می شود

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ادارهها بر اساس مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به گیلان راه اندازی می شوند.

وی همچنین به مقوله فرهنگ سازی و استاندارد اشاره کرد و اظهارداشت: استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوریست که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و باید برای افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد، اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید کنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا صرفه جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآوردهها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوریکه آنان در اندک زمان می توانند نتایج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.

وی عنوان کرد: با اجرای درست قوانین و مقررات استاندارد، هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات تنزل می یابد، فرایند تولید منظم، آرایش عملکرد کارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرحهای مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود.

یوسفی ادامه با بیان اینکه استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد، تاکید کرد: در جهان صنعتی امروز همه چیز دست تحول است.

وی خاطر نشان کرد: در این عرصه استانداردهای جدیدی که به "مدیریت کیفیت" موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد.

مدیرکل استاندارد گیلان اظهارداشت: این مدیریت برنامه ریز و هدفمند زندگی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد.

وی گفت: سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است.

یوسفی همچنین به مقوله استاندارد و اصناف اشاره کرد و افزود: چهار چوبهای باید برای سوپر مارکتی ها تعیین شود تا آنان حداقل های استاندارد را رعایت کنند که متاسفانه در بیشتر مواقع رعایت نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مصالح ساختمانی در گیلان با استانداردها خیلی فاصله دارد، یاد آورشد: تولید کیفی یک امتیاز نیست بلکه یک تعهد است.