کیفیت ساخت و ساز در گیلان از متوسط کشوری بالاتر است

فرید فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه وضعیت ساخت و ساز در استان گیلان پس از زلزله سال 1369 بهتر، رو به جلو و پیشرفته تر شده است، افزود: گیلان در کمربند زلزله قرار دارد از اینرو باید در ساخت و سازها توجهی ویژه شود.

وی همچنین به نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: این سازمان نسبت به عملکرد اعضای خود اشرافیت کاملی دارد و بصورت آنلاین کلیه فعالیتهای اعضا در سراسر استان را رصد می کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان گفت: این سازمان دارای یک شورای انتظامی متشکل از چهار نفر مهندس باسابقه، مجرب و خوشنام و یک نفر نماینده دادگستری است که تخلفات مهندسان منجمله عدم ارائه خدمات مناسب در حد وظایف و تخطی از ظرفیتهای که طبق قانون پیش بینی شده و سایر موارد را رسیدگی می کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه ارزیابی حضرتعالی از نقش کیفیت مواد و مصالح ساختمانی در ارتقای مقاومت بناها چیست و وضعیت کیفیت مصالح در گیلان را به چه صورت ارزیابی می کنید، افزود: استاندارد مصالح ساختمانی در استان خیلی بیشتر شده است اما بیشتر مشکلات در ساخت و سازهای که فاقد مجوز هستند، به چشم می خورد.

فیروزی همچنین در پاسخ به سئوال مبنی براینکه وضعیت نیروی انسانی در حوزه عملکردی شما چگونه است، آیا متناسب با نیازمندیهای از نیروهای متخصص برخوردار هستید یا خیر یاد آورشد: در مر کز استان و شهرهای بزرگ مکفی حتی مازاد برنیاز نسبت به ساخت و ساز ولی در نقاط دور افتاده و شهرهای کوچک از این بابت دچار مشکل است.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی در سالهای اخیر برای بهبود وضعیت ساخت و ساز10 دفتر نمایندگی در شهرستان استان ایجاد کرده است.