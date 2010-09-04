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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

واحدهای آبزی پروری در گیلان ساماندهی می شوند

واحدهای آبزی پروری در گیلان ساماندهی می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون آبزی پروری شیلات استان گیلان از ساماندهی واحدهای آبزی پروری در استان خبر داد.

ابراهیم بیگتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان با بیش از سه دهه قدمت در امر آبزی پروری یکی از استانهای پیشرو و با سابقه در امر پرورش ماهی بویژه در زمینه پرورش ماهیان گرمابی است.

وی عنوان کرد: از آنجائیکه بسیاری از واحدهای آبزی پروری در سالهای گذشته بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایجاد شده و فاقد مجوز هستند، براساس پیگیریهای صورت گرفته به منظور ساماندهی واحد صدور پروانه، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون مربوطه در محل اداره کل شیلات استان گیلان برگزار و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

معاون آبزی پروری شیلات استان گیلان گفت: در این جلسه مقرر شد، آن دسته از مجوزهای بهره برداری که در سالهای اخیر (قبل از سال 1378) صادر شده است و استعلام های لازم را از ادارات ذیربط دریافت کرده اند، بدون اخذ استعلام های مربوطه پروانه بهره برداری آنها تمدید شود و در خصوص آبزی پرورانی که پروانه بهره برداری دارند و متقاضی افزایش سطح و یا ظرفیت هستند، موارد استعلام های لازم با ارگانهای مربوطه انجام گیرد.

وی بیان داشت: برای مجوز های موافقت اصولی و پروانه تاسیس صادره ( بعد از سال 1378) مقرر شد که به متقاضیان و آبزی پروران یک فرصت زمانی مشخصی ( شش ماهه ) داده شود تا امور مربوط به تمدید مجوزهای خود را پیگیری کنند.

بیگتن ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد، شیلات استان گیلان وضعیت آبزی پرورانی که مجوزهای موافقت اصولی و پروانه تاسیسی را تا سال 1378 اخذ کرده اند را مشخص و به استحضار کمیسیون رسانده تا درباره آنان تصمیم گیری شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: این مصوبات کمک شایانی به آبزی پروران در راستای بهرمندی آنان از امکانات، تسهیلات بانکی، تامین نهاده ها و سایر موارد خواهد داشت.

معاون شیلات گیلان یاد آورشد: در حال حاضر استان گیلان با تولید 25 تن انواع ماهیان پرورشی رتبه دوم کشور را در تولید آبزیان آب شیرین را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1144946

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