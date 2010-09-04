کشاورزی گیلان از نبود سیستمهای مکانیزه به شدت رنج می برند

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورزان ایرانی به ویژه گیلانی هم ‌اکنون علاوه بر وضعیت بازار محصولات خود، نگران دستمزد کارگر و سایر هزینه‌های جانبی که به واسطه سنتی بودن نوع کار خود دارند، هستند.

وی اظهارداشت: استان گیلان در بخش کشاورزی و در تولید محصولاتی مانند برنج، چای، پیله کرم ابریشم و سایر محصولات به عنوان یکی از استانهای تأثیرگذار مطرح است به طوریکه این استان هم ‌اکنون دارای رتبه اول در تولید برنج و خاویار در کشور است و تاکنون حرف ‌های بسیاری برای درآمدزایی در این زمینه داشته است.

نماینده مردم رشت گفت: در حال حاضر علی ‌رغم تمام ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کشاورزی در این استان مسئله تولید برنج با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو شده است که باید متولیان نسبت به رفع آن اقدام کنند و در غیر این صورت وضعیت کنونی تولید برنج، کشاورزی در این زمینه را به ورطه نابودی می ‌کشاند.

کشاورزی گیلان تولیت واحد می ‌خواهد

وی خاطر نشان کرد: بررسی مشکلات این بخش در سالهای اخیر نشان می‌ دهد که هم‌ اکنون نبود یک تولیت واحد در بخش کشاورزی که بتواند کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی را هدایت و راهنمایی کند، منجر به بروز مشکلاتی شده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: اگر چه بارندگی‌ های مناسب سال ‌جاری عاملی شد تا کمتر نگران کمبود آب مورد نیاز کشاورزان باشیم اما در صورتی ‌که نتوان آبهای موجود در رودخانه‌ ها و بارندگی را مدیریت و هدایت کرد به یقین در سالهای آینده این مشکل به معضل جدی در بخش کشاورزی تبدیل می ‌شود.

وی گفت: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دیگر هیچ کشاورزی به صورت تک‌ محصولی اقدام به تولید نمی ‌کند و متولیان مربوطه با برنامه ‌ریزی مناسب و ایجاد شغلهای مناسب، کشاورزان خود را به این سمت سوق می‌ دهند که در تمام طول سال به فعالیت مشغول باشند و به درآمدزایی بپردازند اما این مسئله علی ‌رغم وجود ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان گیلان مغفول مانده است.

تامینی یاد آورشد: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود اگر متولیان بتوانند برنامه ‌ریزی برای ایجاد شغلهای مانند پرورش طیور و صنایع دستی انجام دهند و حمایتهای لازم را در این زمینه از پروژهها و طرحهای موجود برای اشتغال‌ آفرینی داشته باشند به یقین با توجه به همکاری و هماهنگی و مساعدت کشاورزان علاوه بر رفع مشکلات بخش کشاورزی می ‌توان به ایجاد یک صنعت پایدار و مستحکم در بخش کشاورزی کمک کرده و از نابودی صنعت کشاورزی جلوگیری کرد.