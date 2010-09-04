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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

140 روستای لنگرود شبکه گاز طبیعی دارند

140 روستای لنگرود شبکه گاز طبیعی دارند

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لنگرود گفت: از 200 روستای شهرستان لنگرود 140 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند است.

 عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون 63 درصد روستاها شهرستان لنگرود از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که این نسبت به نرم استانی آمار قابل قبولی است، افزود: در حال حاضر گاز رسانی در این شهرستان به شدت در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای عملیات گاز رسانی به 20 روستای دیگر این شهرستان خبر داد و پیش بینی کرد تا پایان امسال 75 درصد مناطق روستایی لنگرود از نعمت گازطبیعی بهره مند شوند.

فرماندار شهرستان لنگرود همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه شهر لنگرود از مناطق مهم گردشگری استان است و به دلیل نداشتن کمربندی از مشکلات ترافیکی درون شهری رنج می برد، گفت: این شهر کمربندی دارد اما به دلیل توسعه شهری هم اکنون در داخل شهر واقع شده است.

وی با عنوان اینکه عملیات اجرایی کمربندی جدید  شهر از ورودی شهرستان لنگرود تا ابتدایی شهر شلمان به طول 11.5 کیلومتر شروع شده است، افزود: برای ساخت این پروژه 280 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که باید از منابع ملی تامین شود.

کاظمی یاد آورشد: فاز اول  این پروژه که از کلید برتا شهر کومله را شامل تا پایان امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت  و همچنین فاز دوم این پروژه که از شهر کومله تا شهر شلمان است در سال آینده به بهره برداری می رسد.

شهرستان لنگرود 133هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1144948

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