زمین اسکله تجاری و تفریحی بندر چمخاله تامین شد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بندر چند منظوره چمخاله تاثیر بسیار زیادی در پویایی اقتصاد کشور، استان و شهرستان دارد که باید سازمان بنادر و دریانوردی با عزم جدی ساخت این پروژه را هرچه سریعترآغاز کند.

وی عنوان کرد: بنادر یکی از عوامل تسریع کننده فرآیند توسعة اقتصاد ملی، منطقه ای و محلی هستند و می توانند نقش تعیین کننده ای در سازمان دهی به فضای ملی داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وجود یک یا چند بندر اصلی، که عنوان دروازه های اصلی تجارت خارجی باشند و به خصوص با توجه به گستردگی سواحل دریایی کشور، نقش هدایت جریان سرمایه گذاری به درون فضای ملی را نیز عهده دار باشند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین بر لزوم ساخت راه چمخاله به رودسر که یک راه 8.5 کیلومتر است و می تواند از نظر اقتصادی موقعیت تاثیر بالای داشته باشد، تاکید کرد.

لاهوتی با اعلام اینکه برغم کمبودهای ورزشی حرکتهای خوبی طی سالهای اخیر در شهرستان لنگرود انجام گرفته است، عنوان کرد: علاوه بر ساخت چهار سالن از محل 30 درصد منابع استانی 70 درصد از محل ملی، هماکنون سه سالن ورزشی در چمخاله، چاف و لنگرود ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی به شهرک صنعتی لنگرود اشاره کرد و یاد آور شد: تاکنون برای توسعه این شهرک 30 هکتار زمین خریداری شده است.