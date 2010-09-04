شش گونه‌ ماهی خاویاری‌ در دریای‌ خزر زیست‌ می کند

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش ‌ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند که‌ فقط در نیمکره‌ شمالی‌ پراکنش‌ دارند، افزود: بر اساس‌ آمار و نتایج‌ تحقیقاتی‌، ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در دنیا در حال‌ انقراض‌ است.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری همچنین‌ میزان‌ صید ماهیان‌ خاویاری‌ طی سالهای‌ اخیر در دریای‌ خزر را رو به‌ کاهش‌ عنوان کرد و اظهار داشت: صید بیش‌ از حد مجاز، افزایش صید بی رویه و صید غیرقانونی‌ و توسعه روز افزون قاچاق‌، ایجاد سد و پل بر روی‌ رودخانه ‌های‌ مهم‌ حوضه‌ دریای‌ خزر، تخریب‌ محل ‌های‌ تخمریزی‌ طبیعی بر اثر فرسایش‌ حوضه‌ های‌ آبخیز رودخانه ‌ها و برداشت‌ غیر اصولی ‌شن‌ و ماسه‌ از بستر آنها، آلودگی ‌های‌ محیط زیست‌ این‌ ماهیان‌ از طریق انواع فاضلابهای‌ شهری‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، آلودگی‌های‌ نفتی‌ از جمله عوامل‌ کاهش میزان صید ماهیان خاویاری در دریای خزر است.

وی گفت: برای‌ حفظ هرچه‌ بیشتر این‌ گونه ‌های‌ با ارزش‌ و بهره ‌برداری‌ اصولی‌ از آنها، راه ‌اندازی‌ و تأسیس‌ مؤسسه‌ تحقیقاتی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین ‌المللی‌ احساس‌ می‌ شد که‌ با عنایت‌ و حمایت‌ مسئولان‌ ‌جمهوری‌ اسلامی‌ و بخصوص‌ شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ اقدام‌ به‌ تأسیس‌ مؤسسه‌ تحقیقات ‌بین ‌المللی‌ تاسماهیان‌ دریای‌ خزر شد.

پور کاظمی تاکید کرد: در هر حال‌، حفاظت‌ از ذخایر تاسماهیان‌ با قدمت‌ تاریخی ‌250 میلیون‌ ساله‌ بعنوان “ فسیل‌ زنده‌” یک‌ وظیفه‌ ملی‌، علمی‌ تلقی‌ می شود و نیاز به‌ حمایت تمامی مسئولان و دست اندرکاران و همچنین تلاش‌ و همکاری‌ تمامی ‌آحاد مردم‌ به‌ ویژه‌ علاقمندان‌ به‌ منابع‌ ملی‌ و حفظ محیط زیست‌ دارد.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در ادامه هدف‌ اصلی‌ تاسیس این موسسه را حفاظت‌ از ذخایر ژنتیکی تاسماهیان دریای خزر و بهره‌ برداری‌ پایدار از آنها و همچنین ایجاد بستر لازم‌ برای‌ معرفی توانمندیهای علمی کشور در زمینه تاسماهیان از طریق همکاریها و هماهنگیهای‌ مؤثر ملی، منطقه ای و بین‌ المللی‌ و تاسیس مرکز مرجع‌ تاسماهیان جهان اعلام کرد.