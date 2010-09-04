1040 میلیارد ریال برای ساخت موج شکن بندر کاسپین سرمایه گذاری می شود

محمد مهدی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بندرکاسپین بزرگترین پروژه در حال ساخت منطقه آزاد انزلی است، افزود: عملیات اجرایی موج شکن ها در دو بخش شرقی و غربی است.

وی همچنین در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه اظهار داشت: اعتبارات درنظر گرفته شده برای ساخت موج شکن شرقی کاسپین 616 میلیارد ریال و موج شکن غربی 430 میلیارد ریال است.

معاون فنی - عمرانی منطقه آزاد انزلی نیزگفت: تاکنون موج شکن شرقی طبق قرارداد 10.41 درصد پیشرفت فیزیکی با اجرای لایه مغزه 936 متر پیشروی و همچنین موج شکن غربی تاکنون 12.01درصد پیشرفت فیزیکی با اجرای لایه مغزه 710 مترپیشروی داشته است.

وی همچنین به مشخصات کلی این پروژه اشاره کرد و گفت: طول شاخه اصلی موج شکن شرقی دو هزار و 760 متر و طول شاخه فرعی آن 500 متر است و آغاز کار این پیمان 22 تیر ماه سال گذشته و خاتمه آن 22 تیر ماه سال 91 است.

قربانی یاد آورشد: همچنین طول شاخه اصلی موج شکن غربی یک هزار و 940 متر و طول شاخه فرعی آن 740 متر است، زمان آغاز پیمان این موج شکن نیز 22 تیر ماه سال گذشته و خاتمه آن 22 اسفند ماه سال 90 است.