تولید برنج نباید در رقابت با سایر کشورها عقب بماند

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بحث تحقیقات و پژوهش در تمامی برنامه ها برنج باید نقش برجسته ای پیدا کند، افزود: موسسه تحقیقات برنج با توجه به طرحها و برنامه ها پژوهشی که دارد می تواند نقش تعیین کننده ای را در این عرصه داشته باشد.

وی با عنوان اینکه افزایش تولید برنج در واحد سطح باید در اولویت قرار گیرد، بر لزوم تغییر کاربری زمین های شالیزاری و بالا بردن آستانه تحمل کشاورزان تاکید کرد.

استاندار گیلان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 600 میلیون تن برنج در دنیا تولید می شود، تنها سه درصد از این تولیدات جهانی در چرخه بازار تجارت قرار می گیرد و بقیه آن به مصرف همان کشورهای تولید کننده می رسد و از سوی هرساله این رقم کمتر نیز می شود.

وی تاکید کرد: هرکشوری باید نیاز خود به برنج را در کشور خود تولید کند و تا 10 سال آینده نیز معلوم نیست که بتوان برغم داشتن پول برنج لازم را به کشور وارد کرد.