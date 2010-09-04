برخی آرزو دارند ورزش ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو شکست بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو روز پنجشنبه در جمع کشتی گیران اعزامی به رقابت‌های جهانی مسکو با بیان این مطلب افزود: من در چند روز گذشته گزارشی در مورد افتخارات کسب شده در ورزش ایران در مورد 51 قهرمانی در 51 هفته گذشته در دولت دهم ارائه کردم که 26 عنوان از این 51 قهرمانی برای اولین بار رقم خورده است.

وی با تاکید بر صحت این آمار افزود: همچنین اعلام کردم که در پنج سال اخیر به اندازه 50 سال گذشته در ورزش کشور زیر ساخت ورزشی احداث شده است که این امر نیاز به اثبات ندارد و حاضریم با افرادی که چنین ادعایی را رد می کنند رودرو صحبت کنیم اما متاسفانه برخی از این افراد در پاسخ به این مباحث نتیجه احتمالی ورزش ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو را پیش می کشند، در حالی که با توجه به پتانسیل موجود ورزشکاران ایران می توانند در این رویداد نتیجه خوبی کسب کنند.

سعیدلو تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته مسئله الزام اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به ورزش کشور که منجر به پنج برابر شدن بودجه ورزش می شود بزودی ابلاغ می شود و شاهد رشد بودجه فدراسیون‌های ورزشی خواهیم بود.

وی اظهار داشت: البته ما در حال حاضر از نظر بودجه برای فدراسیون‌های ورزشی هیچ مشکلی نداریم و هر فدراسیونی که مشکل داشته باشد، می توانیم برطرف کنیم. البته تلاش می کنیم در حد توان نیز مشکلات معیشتی، شغلی و مالی ورزشکاران را برطرف کنیم تا آنها با خیال راحت افتخار آفرینی کنند.

وی با اشاره به اینکه بودجه فدراسیون‌های ورزشی در سال جدید بزودی به آنها ابلاغ می شود خطاب به کشتی گیران حاضر در رقابتهای جهانی مسکو خاطر نشان کرد: رقابتهای جهانی مسکو مانند یک ایستگاه است بهرحال امسال مسابقات جهانی در روسیه برگزار می شود و ما با چند کشور قدرتمند روبه‌رو هستیم از شما کشتی گیران انتظار داریم تا نماینده شایسته‌ای برای ورزش ایران باشید و با اخلاق در میدان مبارزه حاضر شوید و هرگاه با هر نتیجه‌ای از میدان جهانی خارج شدید جلوی وجدان خود شرمنده نباشید و با توجه به شناختی که مردم از کشتی ایران دارند مسلما انتظارات معقولی نیز از شما در آوردگاه مسکو خواهند داشت.

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ظهر دیروز پنجشنبه از اردوی تیم ملی کشتی بازدید کرد و به کشتی گیران قول داد به جای کم شدن جوایز سال گذشته، مبلغ 250 میلیون تومان به فدراسیون کشتی و کشتی گیران اهدا شود تا آنها با روحیه بالا در رقابت‌های جهانی مسکو و پس از آن بازی‌های آسیایی گوانگجو حاضر شوند.

همچنین در این دیدار محمد رضا یزدانی خرم رئیس، محمد علی صنعتکاران نایب رئیس، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در صحبت‌هایی خواهان قانونمند شدن جوایز قهرمانان، حل مشکلات معیشتی و مالی کشتی گیران، توجه بیشتر مسئولان و رسانه ملی به کشتی و کشتی گیران و حل مشکلات کشتی نظیر نبود اردوگاه مناسب برای تیم‌های جوانان و نوجوانان و لزوم توجه آموزش و پرورش به ورزش اول کشور شدند.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 22 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.