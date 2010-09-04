مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: داوران ایرانی با 6 سهمیه الیت در سطح آسیا از بیشترین سهمیه داوران بین‌المللی در بین کشورهای آسیایی برخوردارند و همواره ایران جزو کشورهای مطرح در داوری آسیا بوده است اما به نظر می‌رسد این بار برخی دلایل غیرفنی از سوی AFC در انتخاب داوران جام ملت‌های آسیا تاثیرگذار بوده است.

وی در خصوص واکنش ایران به دعوت نشدن داوران کشورمان به جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا ظرف 15 روز گذشته در تعطیلات به سر می‌برده اما با آغاز به کار دوباره امور اجرایی کنفدراسیون در نظر داریم نامه‌ای از سوی آقای کفاشیان نه به نشانه اعتراض بلکه برای دفاع از حقانیت داوری ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنیم و از این طریق مراتب گلایه‌مندی خود را به مسئولان کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا متذکر شویم.

عنایت در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان حضور تنها یک کمک داور از کشورمان در جام ملت‌های آسیا را شکست بزرگی برای داوری کشور عنوان می کنند، یادآور شد: برای اطلاع این آقایان یادآور می‌شوم که در جام ملت‌های 2000 لبنان هم ایران تنها یک کمک داور در این مسابقات داشت و اینکه در این دوره نیز تنها یک کمک داور به جام ملت‌ها دعوت شده اتفاق جدیدی نیست.

رئیس کمیته داوران درباره اینکه "آیا احتمال دارد تا ظرف چهار ماهی که تا آغاز جام ملت‌ها باقی است داوری از کشورمان به این مسابقات دعوت شود؟"، گفت: کمیته داورانکنفدراسیون فوتبال آسیا 11 گروه داوران برگزیده این مسابقات را انتخاب کرده و تصور نمی‌کنم امکان جایگزینی داور دیگری از کشورمان در جام ملت‌ها وجود داشته باشد اما در صورتی که هر یک از داوران برگزیده دچار آسیب‌دیدگی شوند و یا در تست‌های آمادگی جسمانی نمرات لازم را کسب نکنند احتمال جایگزینی داوران کشورمان وجود دارد.

عنایت در مورد اینکه به نظر می‌رسد پس از بازنشستگی مسعود مرادی داور باسابقه کشورمان از قضاوت‌های بین‌المللی، کنفدراسیون فوتبال آسیا به داوران جوان‌تر کشورمان اعتماد لازم را ندارد، گفت: داوران الیت و بین‌المللی ایران به لحاظ فنی هیچ کم و کسری نسبت به مسعود مرادی ندارند و تنها از نظر تجربه بالای بین‌المللی از او کمتر هستند. مرادی نزدیک به 10 سال در فهرست بین‌المللی حضور ثابت داشت و طبیعی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا روی او شناخت کامل داشته باشد ولی تصور می کنم داوران جوانتر ما نیز به مرور زمان می‌توانند چنین جایگاهی را در سطح آسیا به دست آورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ارزیابی عملکرد داوران لیگ برتر در طول هفت هفته برگزاری این مسابقات گفت: به اعتقاد من قضاوت داوران در لیگ دهم نسبت به فصل گذشته بهتر شده و داوران توانسته‌اند عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارند به طوری که امسال تاکنون مسابقات با کمترین مشکلات داوری روبه‌رو بوده است.

عنایت عملکرد بهتر خود داوران، تمرکز بر داوری، آمادگی جسمانی و سختگیری در تست‌های آمادگی جسمانی را از جمله عوامل بهبود کیفی داوران لیگ برتر عنوان کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص داور شهرآورد دیدار سنتی تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت: با توجه به عملکرد موفق محسن ترکی و سعید مظفری زاده در قضاوت سه شهرآورد گذشته تهران در نظر داریم برای چهارمین بار نیز این مسابقه را به داوران ایرانی بسپاریم اما امسال از قبل گزینه‌ای را برای این مسابقه معرفی نخواهیم کرد و تنها شب قبل از بازی داور مورد نظر را اعلام می کنیم تا از حاشیه‌های احتمالی و فشار بر روی داور جلوگیری شود.