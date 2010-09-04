کشتی گیران ایران یک دنیا انگیزه دارند/ سوریان امپراتور واقعی است

محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امسال رقابت‌های جهانی در روسیه برگزار می شود و ما کار سختی را در این پیکارها پیش رو داریم. روس‌ها همیشه در مسابقات کشتی یک مدعی هستند و در این راه کشورهای مشترک المنافع را نیز در کنار خود دارند.

وی داوری و همسویی روسیه با کشورهای مشترک المنافع را از مهمترین مشکلات تیمش در پیکارهای جهانی مسکو خواند و افزود: به همین دلیل اعتقاد دارم امسال رقابت‌های جهانی در روسیه مانند لاله زنبورعسل است، زیرا برای رسیدن به موفقیت در این پیکارها باید هزاران نیش را تحمل کنیم و صد البته شهد این موفقیت نیز بسیار شیرین است.

وی با بیان اینکه که کشتی گیران ایران با شناخت کامل به مصاف حریفان خود می روند، تصریح کرد: فرنگی کاران ایرانی امسال در رقابت‌های جام جهانی در ارمنستان برای اولین بار قهرمان جهان شدند و در رقابت‌های جایزه بزرگ گرجستان و آذربایجان نیز کشتی‌های خوبی را به نمایش گذاشتند. آنها می توانند در روسیه نیز کشتی‌های خوبی را ارائه دهند و توانمندی‌های بالای خود را نمایش دهند.

بنا تاکید کرد: ما امسال علاوه بر رقابت‌های جهانی، بازی‌های آسیایی گوانگجو را نیز پیش رو داریم بنابراین دو تن از بهترین کشتی گیران خود به نام‌های علیزاده و اخلاقی را که هر دو سال گذشته در هرنینگ دانمارک صاحب مدال برنز شدند، در مسکو همراه ما نخواهند بود تا برای بازی‌های آسیایی گوانگجو آماده شوند و ما به این طریق نیروهای خود را برای این رویدادهای مهم تقسیم کردیم.

وی در مورد دلایل ممنوع المصاحبه کردن خود و کشتی گیرانش خاطر نشان کرد: قصد نداشتم تا پایان این رقابت‌ها صحبت کنم. من از رسانه ملی و رسانه‌های گروهی گله مندم زیرا هیچکس در این هشت ماه تلاش‌های کشتی گیران ما را ندید. رسانه‌ها فقط در نزدیکی مسابقات با حضور در اردوها چند دقیقه گزارش تهیه می کنند و می روند.

بنا تصریح کرد: همه چیز ما فقط فوتبال شده است. من طرفدار این رشته هستم اما متاسفانه ورزش‌هایی نظیر کشتی و رشته‌های مدال آور دیگر فراموش شده‌اند. به نظر من جادوگر واقعی هادی ساعی است و امپراتور حمید سوریان است.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریور ماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.