دلیل عدم ابلاغ واژه "پاسور" به جای "پلیس" توسط فرهنگستان

سیداسماعیل افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد شایعاتی مبنی بر مخالفت فرهنگستان زبان و ادب فارسی با پیشنهاد دفتر واژه‌گزینی نظامی برای جایگزینی واژه "پاسور" به جای "پلیس" گفت: چنین نبوده که مخالفت بشود اما چون همه مصوبات دفتر واژه‌گزینی نظامی در اصل به تصویب فرهنگستان می‌رسد و پس از آن است که به نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود، واژه "پاسور" هم به فرهنگستان پیشنهاد شد اما رئیس فرهنگستان ابلاغ آن را تا بررسی مجدد و بیشتر متوقف کرد.

وی افزود: ابلاغ "پاسور" از طریق دفتر مقام معظم رهبری صورت گرفته بود و کسی با آن مخالفت نمی‌کند و آقای حداد عادل هم صرفاً برای ارزیابی دقیق‌تر و بررسی بهتر این واژه توسط فرهنگستان، دستور توقف موقتی ابلاغ آن را داده‌اند.

دبیر دفتر واژه‌گزینی نظامی با تاکید بر تعامل این دفتر با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفت: معمولاً مصوبات دفتر واژه‌گزینی نظامی با مصوبات فرهنگستان همپوشانی دارد و کمتر پیش می‌آید که ما واژه‌ای را ابلاغ کنیم که قبلاً نظر فرهنسگتان را درباره آن نگرفته باشیم.

افتخاری اضافه کرد: اگر واژه یا واژه‌های پیشنهادی ما در فرهنگستان تائید نشود، از نظر ما هم کان لم یکن تلقی می‌شود و واژه "پاسور" هم همین روال را طی کرده اما چون کلمه "پلیس" از گذشته رایج بوده و کلمه حساسی است و ممکن است جایگزین آن (پاسور) آنطور که باید مورد استقبال قرار نگیرد، حساسیت آن بیشتر است. با این حال روند بررسی این کلمه هم‌اکنون در حال انجام است.

وی با رد جایگزینی دیگر برای "پلیس" به جای واژه پیشنهادی قبلی (پاسور)، گفت: همانطور که گفتم واژه نهایی هنوز ابلاغ نشده است و اگر واژه جدید ارائه نشود همان کلمه "پاسور" حداکثر با یک جدانویسی میان "پاس" و "ور" (پاس‌ور) به نیروهای مسلح ابلاغ و اعمال خواهد شد.

دبیر دفتر واژه‌گزینی نظامی همچنین دلیل مخالفت رهنگستان زبان و ادب فارسی را با ابلاغ کلمه "پاسور" احتمال غلط‌ خوانی آن عنوان کرد و یادآور شد: گفتند چون کلمه‌ای نامناسب با همین عنوان در فارسی داریم و ممکن است با آن اشتباه شود، مورد مخالفت قرار گرفت.

چندی پیش هم سهراب فاضل رئیس دفتر واژه‌گزینی نظامی با اشاره به مناقشات بر سر معادل فارسی واژه "پلیس" از 156 واژه پیشنهادی جایگزین برای این کلمه خبر داده و گفته بود: از این میان تعدادی واژه مناسب انتخاب شده اما هنوز معادل نهایی برای "پلیس" انتخاب نشده است.