آخرین وضعیت تالابهای ایران/ تالابهای خشک شده احیا می شوند

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدامات سازمان محیط زیست برای تالاب انزلی را شامل تشکیل ستاد اجرایی احیای تالاب انزلی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و همچنین فعال شدن کمیته استانی با مسئولیت استاندار گیلان و تخصیص اعتبار برای احیای تالاب عنوان کرد و گفت: اعتباری معادل 90 میلیارد تومان برای 10 سال در نظر گرفته شده که 2/7 میلیارد تومان آن در سال جاری هزینه می شود.

وی اضافه کرد: این اعتبار برای لایروبی بخشهایی از تالاب، کاهش حجم توده‌های نی برای تنفس و باز زنده‌سازی تالاب و ایجاد فرصتهای مناسب برای لانه گزینی پرندگان مهاجر (در حال حاضر انبوهی نی‌ها این امکان را کاهش داده است) در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: استانداری گیلان نیز با اعتباری معادل 900 میلیارد تومان سیستم فاضلاب کل شهرهای حوضه انزلی را در دست اجرا دارد. همچنین در قالب پروژه ای مشترک با جایکا (سازمان همکاریهای بین‌المللی ژاپن) بخشهایی از عملیات احیا‌ تالاب، به ویژه در بخش ارتقاء مشارکت مردم و ساماندهی فعالیتهای تالاب انجام می شود.

وی همچنین در مورد تالاب گاوخونی گفت: تالاب گاوخونی از پدیده خشکسالی و ورودیهای آب از زاینده رود رنج می‌برد.

محمدی زاده همچنین تالاب پریشان را یکی از تالابهایی دانست که به طور کامل به آبهای زیرزمینی وابسته است و در مورد آخرین وضعیت این تالاب افزود: در طرح حفاظت از تالابهای ایران با همکاری دستگاههای ذیربط مطالعاتی در مورد این دریاچه انجام شده است. کل آب مورد نیاز این تالاب در سال حدود 50 میلیارد متر مکعب برآورد شده که بخش عمده‌ای از آن‌ توسط آبهای زیرزمینی تامین می شود.

به گفته، رئیس سازمان محیط زیست در حال حاضر بیش از 949 چاه در حاشیه تالاب پریشان وجود دارد که حدود 300 حلقه از آنها غیرمجاز هستند

وی تاکید کرد: در حاشیه تالاب پریشان بیش از 12 چشمه وجود داشته که در حال حاضر یک دهنه از آنها فعال است. این تالاب متاسفانه با تداوم این شرایط و خشکسالی شدیدی که در بخشهای عمده‌‌ای از استان فارس وجود دارد خشک شده و سازمان در قالب طرح حفاظت از تالابهای ایران و با همکاری جوامع محلی اقدام به احیای بخش‌های کوچکی از تالاب کرده تا تنوع زیستی منطقه به سرعت احیاء شود.

وی موضوع مدیریت بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی منطقه را مسئله با اهمیتی دانست و گفت: در حال حاضر در کمیته ای محلی، مدیریت تالاب پریشان در دستور کار قرار دارد. البته طبق روال شرکت آب منطقه‌ای استان فارس و اداره امور آب اقدامات لازم برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌‌های غیرمجاز انجام داده‌اند.

رئیس سازمان محیط زیست ایران تاکید کرد: باید مشورتهای لازم با جوامع محلی انجام شود و به یک جمع‌بندی مشترک با مردم در این زمینه برسیم. زیرا در حال حاضر خود جوامع محلی نیز از بهره‌برداری بی‌رویه از آبهای زیرزمینی و خشک شدن تالاب پریشان آسیب دیده‌اند و خودشان نیز در پی حل مشکل هستند.

محمدی زاده همچنین زندگی و معیشت مردم را گره خورده با بقای تالاب پریشان ارزیابی کرد و افزود: به باور سازمان حفاظت محیط زیست ظرفیت لازم برای مشارکت در مدیریت آبهای زیرزمینی حاشیه تالاب پریشان وجود دارد. در این رابطه در هفته آینده چندین جلسه در سطح منطقه پیش‌بینی شده که امیدواریم زمینه‌های لازم برای همکاری مشترک در این رابطه ایجاد شود.

وی در مورد تالاب شادگان گفت: خوشبختانه زهاب‌های ورودی کشت و صنعتها و نیشکر جنوب اهواز با توجه به گذشت زمان و شیرین شدن خاک از کیفیت بهتری برخوردار هستند و آب قابل ملاحظه‌ای برای تالاب تامین شده است.



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معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برای تالاب شادگان نیز در قالب طرح حفاظت از تالابهای ایران با همکاری تمامی ذینفعان دولتی، غیردولتی و جوامع محلی برنامه مدیریت جامع براساس رویکرد مدیریت زیست بومی تدوین شده که در مرحله تصویب قرار دارد. همچنین با همکاری شرکت آب و برق خوزستان کارگروه مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی حوضه آبخیز تالاب شادگان تشکیل است که همانند دریاچه ارومیه و تالاب پریشان این کارگروه مشترک فرآیند محاسبه نیاز آبی تالاب شادگان و برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب حوضه و کاربری‌های مختلف جهت تامین آن را بر عهده دارند.

وی وضعیت تالابهای خشک شده طشک و بختگان را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: مشکل این دو تالاب مربوط به عامل خشکسالی و عوامل انسانی است که با وزارت نیرو در جهت تعامل بیشتر برای رهاسازی آب از دریاچه‌های پشت سدها انجام شده است و ابلاغ لازم از طرف آن وزارتخانه به سازمان‌های تابعه صورت گرفته است.

همچنین بخشی از تالاب طشک که قبلاً توسط زهکشی خشک شده بود، مجدداً با مسدود کردن کانال‌های زهکشی احیاء شده است. وسعت این منطقه در حال حاضر حدود 10 هکتار است.

محمدی زاده وضعیت تالاب گندمان را به علت خشکسالیهای اخیر رو به خشکی توصیف کرد و گفت: چمنزارهای مرطوب این تالاب تخریب شده بود که با انجام مکاتبات لازم با محیط زیست استان از این امر جلوگیری شد.

وی بخش ایرانی تالاب هورالعظیم را بدون مشکل دانست و اضافه کرد: هورالعظیم مشکل چندانی ندارد و خروجی آب سد کرخه جوابگوی نیاز آبی بخش ایرانی است.