تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم سپتامبر 2010 میلادی.

- نخستین دوره المپیک هنرهای رزمی که در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی‌کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو برگزار می شود، امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر پکن چین پیگیری می‌شود.

- هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* علم و ادب سایپا مشهد - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22:30، سالن شهید بهشتی مشهد

- کنگره فیلا برای انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی امروز در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود.

- مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در استانبول ترکیه آغاز می‌شود:

* صربستان - کرواسی

* اسپانیا - یونان

- رقابت‌های دوستانه ملی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ژاپن - پاراگوئه

* تایلند - هند

* لهستان - اوکراین

* کانادا - پرو

* گوآتمالا - نیکاراگوآ