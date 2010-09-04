تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم سپتامبر 2010 میلادی.
- نخستین دوره المپیک هنرهای رزمی که در رشتههای جودو، بوکس، کشتی، آیکیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو برگزار می شود، امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر پکن چین پیگیری میشود.
- هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان میرسد:
* علم و ادب سایپا مشهد - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22:30، سالن شهید بهشتی مشهد
- کنگره فیلا برای انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی امروز در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار میشود.
- مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در استانبول ترکیه آغاز میشود:
* صربستان - کرواسی
* اسپانیا - یونان
- رقابتهای دوستانه ملی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ژاپن - پاراگوئه
* تایلند - هند
* لهستان - اوکراین
* کانادا - پرو
* گوآتمالا - نیکاراگوآ
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