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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و آغاز مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان از مهمترین‌ رویدادهای ‌ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم سپتامبر 2010 میلادی.

- نخستین دوره المپیک هنرهای رزمی که در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی‌کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو برگزار می شود، امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر پکن چین پیگیری می‌شود.

- هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* علم و ادب سایپا مشهد - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22:30، سالن شهید بهشتی مشهد

- کنگره فیلا برای انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی امروز در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود.

- مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در استانبول ترکیه آغاز می‌شود:
* صربستان - کرواسی
* اسپانیا - یونان

- رقابت‌های دوستانه ملی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ژاپن - پاراگوئه
* تایلند - هند
* لهستان - اوکراین
* کانادا - پرو
* گوآتمالا - نیکاراگوآ

کد مطلب 1144962

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