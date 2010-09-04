سه رمان جدید به جمع تازه های نشر می پیوندد

محمدرضا یوسفی درباره جدیدترین کتاب های در دست چاپش به خبرنگار مهر گفت: دو رمان با نامهای "سبز و آبی" و "کیخسرو" در نشر موج دارم که به تازگی مجوز گرفته‌اند.

وی ادامه داد: "کیخسرو" بازآفرینی یکی از داستان های شاهنامه برای گروه سنی نوجوان است. در این رمان پرسوناژهای داستان را با شاهنامه متفاوت گرفته ام. این رمان در 200 صفحه نوشته شده است و از جمله کتاب هایی است که از مدت ها پیش نوشته و آماده چاپ داشتم.

این نویسنده درباره کتاب دیگرش اینگونه توضیح داد: "سبز و آبی" داستانی سورئال درباره دختری بی سرپرست و مشکلاتی است که در زندگی وی به وجود می آید و برای گروه سنی بزرگسال نوشته شده است. این کتاب هم 200 صفحه دارد.

یوسفی در پایان بیان کرد: یک رمان نوجوانانه با نام "گرگ ها گریه نمی کنند" در نشر افق دارم که این کتاب هم به زودی منتشر خواهد شد. این رمان اثری فانتزی است و سرگذشت چند نوجوان بی سرپرست را روایت می کند که یک ماشین می دزدند و از شهرشان بیرون رفته و به روستایی می رسند که در آنجا با حوادثی روبه رو می شوند.