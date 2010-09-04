تشکیل کارگروه رمان در انجمن نویسندگان کودک

محمدرضا یوسفی نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئولیتی که به تازگی در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برعهده گرفته است گفت: کارگروه رمان نوجوان قرار است از 27 شهریور نشستهای خود را در انجمن آغاز کند و در برنامهریزی ابتدایی قرار است هر دو هفته یک بار شنبهها این جلسات برپا شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی این نشستها بررسی ساختار و اجزای رمان نوجوان، چگونگی شکلگیری و چارچوبهای آن است که در مشورت با اعضای انجمن مباحثی که باید مطرح شود به مرور تدوین خواهد شد.
نویسنده کتاب "من و ماه و ستاره" با اشاره به اینکه اگر بحثهای مطرح شده به جزئیات بیشتری نیاز داشته باشد نشستها به صورت هفتگی برگزار خواهد شد، بیان کرد: در ابتدا به ویژگیهای عام رمان نوجوان و ارتباط آن با کلیت رمان میپردازیم و در نشستهای آتی به فراخور موضوع به نقد و بررسی رمانهای نوجوان هم خواهیم پرداخت.
یوسفی در پایان عنوان کرد: تعدادی از سخنرانان نشست مشخص شده و ما از آنها دعوت کردهایم که تا هفته پیش رو با اعلام آنها این بخش از برنامه نیز مدون خواهد شد.
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