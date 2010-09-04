مراجعه به دفترخانه برای ثبت سند خودرو موازیکاری است

سرهنگ اصغر محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پلیس در موضوع صدور سند در نقل و انتقال خودرو ادعایی مبنی بر صدور سند جدید ندارد بلکه حرف پلیس رسمی بودن سند صادر شده از سوی پلیس در شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو است.

وی ادامه داد: سندی که پلیس در شماره گذاری صادر می کند بنا بر تعریف قانون مدنی از سند رسمی، قانونی است و هیچ فردی نمی تواند مدعی شود که پلیس نمی تواند سند رسمی صادر کند.

رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور تصریح کرد: طبق قانون سند رسمی یا باید از سوی دفاتر اسناد رسمی و یا از سوی ماموران دولتی دارای صلاحیت و برابر قوانین موجود صادر شود برهمین اساس پلیس به عنوان مامور دولتی صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو را دارد.

وی گفت: رسمی بودن یک سند تنها منوط به صدور آن از سوی دفترخانه ها نیست بلکه اسنادی که پلیس در زمان بدو شماره گذاری صادر می کند رسمیت لازم را دارد و محاکم و مراجع قضایی به این سند استناد می کنند.

صلاحیت پلیس را اشخاص تعیین نمی کنند

سرهنگ محبی با اشاره به گفته های یکی از مسئولان کانون سردفتران مبنی بر صلاحیت نداشتن پلیس در تنظیم سند رسمی خودرو افزود: رسمی بودن یک سند را قانون تعیین می کند نه یک شخص خاص؛ بر اساس قانون نیز سند صادر شده از سوی پلیس در نقل و انتقال خودرو کافی است و مراجعه افراد به دفاترخانه ها برای تنظیم سند یک اقدام موازی است.

وی با اشاره به هزینه تعویض پلاک و صدور سند از سوی پلیس اظهار کرد: در سال جاری طبق قانون بودجه هزینه تعویض پلاک 30 هزار تومان تعیین شده و هیچ مبلغ اضافی از مردم برای نقل و انتقال خودرو و صدور سند مالکیت دریافت نمی شود.

رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور گفت: این در حالی است که دفترخانه ها برای صدور سند مالکیت خودرو علاوه بر مالیات دولتی هزینه ای نیز به عنوان حق التحریر از مردم دریافت می کنند که پرداخت این هزینه هیچ ضرورتی ندارد.