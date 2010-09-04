گزارش مهر از سخنرانی وزیر ارشاد در روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حضور یافت.

وی در سخنرانی خود یاد آور شد: در حوادث سال گذشته و در روز قدس عده‌ای از روی عمد و عده‌ای هم از روی غفلت شعار "نه غزه نه لبنان" سر دادند که موجب شادی صهیونیست‌ها شد.

حسینی با صهیونیستی خواندن این شعار گفت: سال گذشته با طرح چنین شعارهایی و به قصد ضربه زدن به رهبری، سایتها و وبلاگ‌ها و رسانه‌های دشمن بسیج شدند. زیرا طرح و نقشه استعمار این بود که ما را به کشور خودمان مشغول کنند تا نتوانیم از مظلومین عالم دفاع کنیم.

وی گفت: صهیونیست ها اعلام کرده اند که خواستار تصرف نیل تا فرات هستند اما اهداف آنها وسیع تر بوده و سعی در تصرف کل دنیا داشتند که به برکت انقلاب اسلامی زمینگیر شدند و ناکام ماندند.

وزیر ارشاد، بیت المقدس را سرزمین پیامبران دانست و با تاکید بر حساسیت موضوع فلسطین گفت: این سرزمین یک مکان معمولی نیست که صهیونیستها قصد تصرف آن را داشته باشند. با توجه به آیات قرآن و داستان های تاریخی، متوجه قصد و نیت این رژیم مجعول خواهیم شد. اسرائیل گفته است که تا سال 2020 بیت المقدس باید به شهری یهودی نشین تبدیل شود .مواضعی هم که از طرف ما اتخاذ می شود صرفا برای دفاع از مظلوم نیست. در زمان حال هم که اسرائیل در موضع ضعف قرار دارد، ما را تهدید به حمله و تعرض می کند. صهیونیست ها زیاده خواه هستند و دست بردار نخواهند بود.

وی درباره دفاع ایران از گروه‌های مقاومت گفت: اگر از رزمنده ها و حزب الله لبنان دفاع نکنیم اسرائیل به ما حمله خواهد کرد. بنابراین مساله قدس و فلسطین یک موضوع قومی و نژادی نیست بلکه مساله ای جهانی است و ما نمی توانیم در قبال این موضوع بی تفاوت باشیم.

حسینی با بیان این که جنایات اسرائیل تازگی ندارد، صهیونیست ها را فرزندان قوم بنی اسرائیل دانسته و گفت: این قوم همیشه و در طول تاریخ خود را قوم برتر می دانسته است. اگر قرآن را با دید بررسی قوم یهود مطالعه کنیم می بینیم که برای دسترسی به اهداف خود حتی پیامبران الهی را نیز کشته و از هیچ عمل شنیعی پروا نداشته اند. این روحیه برتری طلبی هنوز هم در این قوم دیده می شود و علت جنگ های تاریخی یهودیان با مسلمانان همین موضوع است.

وزیر ارشاد گفت: امروز نوعی بردگی در رسانه را مشاهد می‌کنیم که صهیونیست‌ها مسبب آن هستند. این اقلیت که جمعیت آنها به چند میلیون می‌رسد، با نفوذ در رسانه ها و شبکه های خبری سعی در تحریف واقعیات دارند. همان طور که قرآن این گروه را اهل تحریف می داند، این گروه سعی در وارونه معرفی کردن اسلام و ایران در جهان دارند. در حال حاضر ایران هراسی جزئی از فعالیتهای اصلی صهیونیست ‌هاست. هالیوود ده ها فیلم سینمایی برای معرفی رفتار طالبان به عنوان اسلام می سازد و اسرائیل را طرفدار صلح و دوستی نشان می دهد.

وی با بیان این که باید واقع بین بوده و توفیقات اسرائیل را دید، افزود: باید اعتراف کنیم که اسرائیل به خاطر دیپلماسی قوی، توانسته به تعدادی از اهدافش برسد که در این راه از به کارگیری هیچ گونه امکاناتی چون رسانه و سینما دریغ نکرده است. البته سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرد موجب شد مردم دنیا با چهره واقعی استکبار آشنا شوند و آنهایی که قصد منزوی کردن ما را داشتند، خود در عرصه بین الملل منزوی شوند.

حسینی با اشاره به اهمیت مسائل عقیدتی در دولت نیز یادآور شد: برنامه ما تقویت اعتقادات در دولت و به خصوص در وزارت ارشاد است. در این زمینه می توان به نمایشگاه قرآن که در ماه رمضان امسال برگزار شد، اشاره کرد که بسیار خوب و متنوع بود و 2 میلیون نفر از آن بازدید کردند.