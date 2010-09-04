ائتلاف حکیم "عادل عبدالمهدی" را برای رقابت با مالکی برگزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای، منابع آگاه در ائتلاف ملی عراق اعلام کرده اند که در رای گیری درون ائتلافی، عادل عبدالمهدی (معاونت فعلی ریاست جمهوری عراق) با تایید کامل از سوی جریان صدر به عنوان نامزد ائتلاف برای رقابت برای نخست وزیری انتخاب شده است.

البته گفته می شود، "ابراهیم الجعفری" رئیس جریان اصلاح ملی و "احمد چلبی" رئیس حزب کنفرانس ملی که هر دو از زیر مجموعه های ائتلاف ملی هستند در نشست انتخاب گزینه نخست وزیری حضور نداشته اند.

برخی منابع اعلام کردند ابراهیم الجعفری به نحوه انتخاب گزینه نخست وزیری درون ائتلاف ملی انتقادهایی داشته است.

بر این اساس، هم اکنون عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد رسمی ائتلاف ملی عراق برای رقابت با "نوری المالکی" نامزد معرفی شده توسط دولت قانون در ائتلاف اتحاد ملی رقابت خواهد کرد.

خاطر نشان می شود راهکار تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر در اتحاد ملی (ائتلاف مالکی و حکیم) انتخاب بر اساس رای گیری از میان دو گزینه اصلی است، اما در صورتی که آرای این کمیته چهارده نفره در انتخاب نخست وزیر مساوی شود در روش قبلی 60 درصد از آرا و در روش جدید 80 درصد از آرای ماخوذه لازمه انتخاب گزینه اصلی نخست وزیری است.