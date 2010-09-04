خریداری 690 مدرسه قلع و قمعی/ فضاهای آموزشی شناسنامه دار می شوند

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که آمار دقیقی از مدارس قلع و قمعی نداریم و مشخص نیست که چه زمانی این مشکل در آموزش و پرورش حل می شود چرا که هر ساله تعدادی از صاحبان املاک زمینهای مدارس به مقامات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را از آموزش و پرورش اعلام می کنند.

مدارس قلع و قمعی فضاهای آموزشی هستند که زمین آن متعلق به افراد حقیقی و حقوقی است و ساختمان و اعیان آن برای آموزش و پرورش است. تعداد این مدارس در شهر تهران بیش از سایر استانها است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: اما طی سالهای گذشته با توافقی که با مالکان مدارس قلع وقمعی داشتیم توانستیم 690 مورد از این مدارس را خریداری کنیم و تعداد آنها را فعلا تا 200 مورد کاهش دهیم.

حیدری با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال ساماندهی فضاهای آموزشی خود است، گفت: کارشناسان حقوقی در سایر استانها ملزم به شناسایی و ساماندهی اسناد املاک مربوط به آموزش و پرورش شده اند و باید شناسنامه دقیقی را از هر مدرسه ارائه کنند تا بتوانیم با شناسایی املاک غیرمتعلق هرچه سریعتر با صاحبان آنها توافق کنیم.