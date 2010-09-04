  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خریداری 690 مدرسه قلع و قمعی/ فضاهای آموزشی شناسنامه دار می شوند

خریداری 690 مدرسه قلع و قمعی/ فضاهای آموزشی شناسنامه دار می شوند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد واقعی مدارس قلع و قمعی کشور مشخص نیست گفت: طی سه سال گذشته تعداد این مدارس از 890 مدرسه به 200 مورد کاهش پیداکرده است.

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که آمار دقیقی از مدارس قلع و قمعی نداریم و مشخص نیست که چه زمانی این مشکل در آموزش و پرورش حل می شود چرا که هر ساله تعدادی از صاحبان املاک زمینهای مدارس به مقامات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را از آموزش و پرورش اعلام می کنند.

مدارس قلع و قمعی فضاهای آموزشی هستند که زمین آن متعلق به افراد حقیقی و حقوقی است و ساختمان و اعیان آن برای آموزش و پرورش است. تعداد این مدارس در شهر تهران بیش از سایر استانها است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: اما طی سالهای گذشته با توافقی که با مالکان مدارس قلع وقمعی داشتیم توانستیم  690 مورد از این مدارس را خریداری کنیم و تعداد آنها را فعلا تا 200 مورد کاهش دهیم.

حیدری با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال ساماندهی فضاهای آموزشی خود است، گفت: کارشناسان حقوقی در سایر استانها ملزم به شناسایی و ساماندهی اسناد املاک مربوط به آموزش و پرورش شده اند و باید شناسنامه دقیقی را از هر مدرسه ارائه کنند تا بتوانیم با شناسایی املاک غیرمتعلق هرچه سریعتر با صاحبان آنها توافق کنیم.

کد مطلب 1144970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها