نویسنده مصری در گفتگو با مهر: حمایت ازفلسطین به روز قدس محدود نشود/ مذاکرات سازش نتیجه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالعال در گفتگو با مهر با ذکر مطلب مذکور افزود: قدس تنها به اعراب یا فلسطینیها محدود نیست بلکه متعلق به تمامی مسلمانان جهان است لذا وظیفه تمامی کشورهای عربی و اسلامی است که از قدس و سایر اماکن مقدس در سرزمین های اشغالی فلسطین دفاع کنند.

وی افزود: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به عنوان روز قدس نامگذاری شد به عنوان یک نماد علیه اشغالگران قدس در جهان اسلام مطرح شده است زیرا مسلمانان در این روز با برپایی راهپیمایی در سرتاسر جهان نشان می دهند که با اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل در قدس و دیگر اماکن مقدس اسلامی اراضی اشغالی فلسطین مخالفند.

این نویسنده مصری در ادامه گفت: اما به نظر من مسلمانان جهان نباید برای دفاع از ملت فلسطین تنها به روز قدس اکتفا کنند بلکه مسجدالاقصی نیز باید در دل و اندیشه هر مسلمانی جای داشته باشد به طوری که این امر باعث شود امت اسلامی برای آزادی فلسطین از یوغ اشغال صهیونیست ها تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: احیای مراسم روزجهانی قدس تاثیر نمادین بسیاری در مبارزه با رژیم صهیونیستی و مناقشه خاورمیانه دارد اما جهاد علیه دشمن اشغالگر صهیونیست باید به طور واقعی صورت گیرد و امکانات لازم در این زمینه فراهم شود و همچنین امت اسلامی به وعده الهی که می گوید حق در نهایت پیروز است ایمان و اعتماد داشته باشد.

عبدالعال در رابطه با برگزاری مراسم روز قدس امسال به ویژه همزمانی آن با آغاز مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی گفت: مذاکره با صهیونیست ها تاکنون نتیجه ای جز آوارگی، اشغال و تحقیر برای ملت فلسطین چیز دیگری به همراه نداشته است و بهتر است مراسم روز قدس امسال با حمایت مالی و معنوی از برادران مقاومت در فلسطین همراه باشد تا از این طریق امکانات لازم برای مقابله با دشمن زورگو و قلدری همچون اسرائیل فراهم شود.