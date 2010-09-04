فرانسه مصیبت زده در خانه به بلاروس باخت/ قهرمان جهان پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه که نمایش سوال برانگیزی در رقابت های جام جهانی 2010 داشت، دوره جدید رقابت های خود را هم با شکست آغاز کرد.

بازیکنان فرانسه تحت مربیگری لوران بلان در بدو ورود به زمین از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه استادوفرانس تشویق شدند اما وقتی در پایان دیدار با تک گل دقیقه 86 سرگئی کیسلاک شکست خوردند، از سوی همان تماشاگران هو شدند.

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته ، اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی جام ملت های اروپا و قهرمان جهان، در زمین لیختن اشتاین به برتری 4 بر صفر رسید. برای اسپانیایی ها در این دیدار فرناندو تورس (18 و 54) ، داوید ویا (26) و داوید سیلوا (62) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

گروه A:

* قزاقستان صفر - ترکیه 3

* بلژیک صفر - آلمان یک



گروه B:

* ارمنستان صفر - ایرلند یک

* آندورا صفر - روسیه 2

* اسلواکی یک - مقدونیه صفر



گروه C:

* جزایر فارو صفر - صربستان 3

* استونی یک - ایتالیا 2

* اسلوونی صفر - ایرلند شمالی یک



گروه D:

* رومانی یک - آلبانی یک

* لوکزامبورگ صفر - بوسنی و هرزگوین 3

* فرانسه صفر - بلاروس یک



گروه E:

* مولداوی 2 - فنلاند صفر

* سوئد 2- مجارستان صفر

* سن مارینو صفر - هلند 5



گروه F:

* لتونی صفر - کرواسی 3

* یونان یک - گرجستان یک



گروه G:

* مونته‌نگرو یک - ولز صفر

* انگلستان 4 - بلغارستان صفر



گروه H:

* ایسلند یک - نروژ 2

* پرتغال 4 - قبرس 4



گروه I:

* لیتوانی صفر - اسکاتلند صفر

* لیختن اشتاین صفر - اسپانیا 4