  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۶

مقدماتی یورو 2012/

فرانسه مصیبت زده در خانه به بلاروس باخت/ قهرمان جهان پیروز شد

فرانسه مصیبت زده در خانه به بلاروس باخت/ قهرمان جهان پیروز شد

تیم فوتبال فرانسه نخستین بازی خود در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 را با شکست خانگی مقابل بلاروس آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرانسه که نمایش سوال برانگیزی در رقابت های جام جهانی 2010 داشت، دوره جدید رقابت های خود را هم با شکست آغاز کرد.

بازیکنان فرانسه تحت مربیگری لوران بلان در بدو ورود به زمین از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه استادوفرانس تشویق شدند اما وقتی در پایان دیدار با تک گل دقیقه 86 سرگئی کیسلاک شکست خوردند، از سوی همان تماشاگران هو شدند.

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده شب گذشته ، اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی جام ملت های اروپا و قهرمان جهان، در زمین لیختن اشتاین به برتری 4 بر صفر رسید. برای اسپانیایی ها در این دیدار فرناندو تورس (18 و 54) ، داوید ویا (26) و داوید سیلوا (62) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

گروه A:
* قزاقستان صفر - ترکیه 3
* بلژیک صفر - آلمان یک

گروه B:
* ارمنستان صفر - ایرلند یک
* آندورا صفر - روسیه 2
* اسلواکی یک - مقدونیه صفر

گروه C:
* جزایر فارو صفر - صربستان 3
* استونی یک  - ایتالیا 2
* اسلوونی صفر - ایرلند شمالی یک

گروه D:
* رومانی یک - آلبانی یک
* لوکزامبورگ صفر - بوسنی و هرزگوین 3
* فرانسه صفر - بلاروس یک

گروه E:
* مولداوی 2 - فنلاند صفر
* سوئد 2- مجارستان صفر
* سن مارینو صفر - هلند 5

گروه F:
* لتونی صفر - کرواسی 3
* یونان یک - گرجستان یک

گروه G:
* مونته‌نگرو یک  - ولز صفر
* انگلستان 4 - بلغارستان صفر

گروه H:
* ایسلند یک - نروژ 2
* پرتغال 4 - قبرس 4

گروه I:
* لیتوانی صفر - اسکاتلند صفر
* لیختن اشتاین صفر - اسپانیا 4

کد مطلب 1144974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها