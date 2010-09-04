خوشبینی آمریکا در جاده پر دست انداز مذاکرات سازش

درحالیکه مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی به حل تنش های خاورمیانه ظرف مدت یک سال آینده امیدوار بودند، مذاکرات مستقیم سازش روز پنجشنبه با حضور "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه ایالات متحده در وزارت خارجه آمریکا بدون دستیابی به نتیجه ای واقعی پایان یافت و قرار شد که دور دوم این مذاکرات 14 و 15 سپتامبر ( 23 و 24 شهریور ماه) در خاورمیانه و احتمالا در شرم الشیخ مصر برگزار شود.

رهبران فلسطینی و رژیم صهیونیستی همچنین موافقت خود را با انجام دیدارهایی در تلاش برای رفع مناقشات موجود هر دو هفته یکبار اعلام کردند.

در جلسه آغازین مذاکرات مستقیم سازش، کلینتون تاکید کرد: برای هر دو طرف آسان نیست تا رو در رو به گفتگو با یکدیکر بنشینند. وی در عین حال قول داد که آمریکا شریک "فعال و ثابت قدم" برای رهبران فلسطینی و رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به توافقنامه صلح است.

در این نشست نتانیاهو خطاب به ابومازن گفت : شما را شریک خود برای صلح می دانم . با کمک یکدیگر می توانیم آینده ای تاریخی را برای مردممان رقم بزنیم که می تواند به تنش های موجود پایان دهد. ما انتظار داریم تا شما اسرائیل را به عنوان یک کشور مستقل با ملتی یهودی به رسمیت بشناسید.

ابومازن نیز به نتانیاهو گفت: می دانیم که با چه موانع دشواری در جریان مذاکرات مستقیم سازش که باید به توافقنامه ای ظرف یک سال آینده منجر شود، مواجه ایم.

وی در ادامه با تاکید بر توقف شهرک سازی صهیونیست ها گفت: از اسرائیل می خواهیم تا به تعهدات خود عمل کرده و تمامی فعالیت های شهرک سازی را متوقف و محاصره نوار غره را رفع کند.

همچنین پس از دیدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ونخست وزیر رژیم صهیونیستی نشست جداگانه ای با حضور نتانیاهو و ابومازن، کلینتون و فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به مدت 18 دقیقه برگزار شد.

"جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه نیز بعد از ظهر پنجشنبه نشست مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی و کلینتون را "طولانی و پربار" توصیف کرد.

میچل درحالی مذاکرات مستقیم سازش را نتیجه بخش می داند که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران چالش های بسیار زیادی پیش روی این مذاکرات وجود دارد، این درحالی است که رهبران جهان درمقابل دوربین ها با یکدیگر دست می دهند و لبخند بر چهره خود دارند.

تحلیلگران بر این باور بودند که مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات مستقیم سازش در واشنگتن باید از جاده ای پر از دست انداز و ناهموار عبور می کردند.

همچنین "باراک اوباما" در حالی درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات سازش خاورمیانه ابراز امیدواری کرده بود که نتانیاهو هفتم شهریور ماه با بی اعتنایی به خواست جامعه بین الملل برای توقف شهرک سازی ادعا کرد: هیچگاه به آمریکا وعده نداده ام که طرح توقف شهرک سازی ها را ادامه می دهم.

در این بین بر اساس آخرین نظرسنجی ها 95 درصد از اعراب اعلام کرده بودند که مذاکرات مستقیم میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی باعث پیشرفت در حل مسائل میان دو طرف نمی شود.

در واقع گذشته از دهها مسئله مهم مورد اختلاف دیگر مانند مسئله بازگشت آوارگان و قدس فقط موضوع"شهرک سازی" کافی بود تا مذاکرات سازش را به شکست بکشاند، چرا که مقامات رژیم اسرائیل مخالف توقف شهرک سازی هستند و از سوی دیگر مقامات فلسطینی نیز شرط تداوم مذاکرات را متوقف کردن شهرک سازی دانسته اند. بنابراین بی نتیجه بودن مذاکرات از ابتدا مشخص بود و خوشبینی های دولت آمریکا بی دلیل و توهمی بیش نبود.