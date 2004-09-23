بهره برداري از 112 پروژه عمران شهري در مشهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد سيد حسن حسيني در حاشيه مراسم اختتاميه طرح يكصد پروژه افزود: براي اجراي اين پروژه ها كه از نيمه دوم ارديبهشت ماه امسال آغاز شده بود بيش از 440 ميليارد ريال هزينه شده است.

وي گفت: اين پروژه ها شامل بهسازي و روكش آسفالت، نهال كاري ، جدول گذاري ، پياده روسازي، زير ساختمانهاي خيابانها، بازپيرايي فضاي سبز، احداث بوستان ، بازارچه خود اشتغالي بانوان و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مي باشد.

حسيني افزود: مهمترين اين پروژه ها شامل بهره برداري از 210 دستگاه اتوبوس شهري ، بهره برداري از باغ ايراني، بازارچه خود اشتغالي ، نصب تنديس مادر، كارخانه بازيافت كاغذ و بوستان آسمان مي باشد.

وي گفت: 90 درصد اين پروژه ها در مناطق محروم و غير برخوردار مشهد اجرا شده است.

مدير روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد افزود: با بهره برداري از پروژه هاي مذكور كه در طول 5/4 ماه به بهره برداري رسيده است 5/2 ميليون نفر از مزاياي آن بهره مند شدند.