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۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۲۲

بهره برداري از 112 پروژه عمران شهري در مشهد

مدير روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد گفت: 112 پروژه عمران شهري در قالب طرح يكصد پروژه تا مهر در مشهد به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد  سيد حسن حسيني در حاشيه مراسم اختتاميه طرح يكصد پروژه افزود: براي اجراي اين پروژه ها كه از نيمه دوم ارديبهشت ماه امسال آغاز شده بود بيش از 440 ميليارد ريال هزينه شده است.

وي گفت: اين پروژه ها شامل بهسازي و روكش آسفالت، نهال كاري ، جدول گذاري ، پياده روسازي، زير ساختمانهاي خيابانها، بازپيرايي فضاي سبز، احداث بوستان ، بازارچه خود اشتغالي بانوان و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مي باشد.

حسيني افزود: مهمترين اين پروژه ها شامل بهره برداري از 210 دستگاه اتوبوس شهري ، بهره برداري از باغ ايراني، بازارچه خود اشتغالي ، نصب تنديس مادر، كارخانه بازيافت كاغذ و بوستان آسمان مي باشد.

وي گفت: 90 درصد اين پروژه ها در مناطق محروم و غير برخوردار مشهد اجرا شده است.

مدير روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد افزود: با بهره برداري از پروژه هاي مذكور كه در طول 5/4 ماه به بهره برداري رسيده است 5/2 ميليون نفر از مزاياي آن بهره مند شدند.

 

کد مطلب 114498

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