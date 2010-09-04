به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی پس از پیروزی تیم ملی ایران برابر چین ضمن بیان مطلب فوق گفت: درحال ساختن تیمی هستیم که بتواند ما را به هدفمان که قهرمانی جام ملت‌های آسیا است، برساند. تیم ما جوان شده و معدل سنی آن به زیر 25 سال رسیده و امیدواریم تا جام ملت‌ها شرایط بهتری پیدا کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با تیم چین در مرحله نیمه نهایی یا فینال رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روبرو شود، افزود: از بازی تیم ایران رضایت کامل دارم زیرا ما تا دقیقه 70 بازی را کاملا در اختیار داشتیم و به حریف فرصت هیچ کاری ندادیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن ابراز رضایت از قضاوت داور کره‌ای مسابقه، تاکید کرد: البته سفر طولانی از تهران تا جنجو و تنها دو جلسه تمرین قبل از بازی باعث شد که نتوانیم هر 90 دقیقه را کنترل کنیم.

قطبی درباره تیم چین اضافه کرد: چین ساختار خوبی پیدا کرده و تلاش می‌کند تا کیفیت بهتری پیدا کند. فیزیک خوبی دارد و این نتیجه بدی برای آنها نیست. تیم چین با بحرین که یک تیم خوب آسیایی است مساوی کرد و فرانسه را شکست داد و با یک بازی نباید تیمتان را مورد انتقاد قرار دهید.

وی خاطرنشان کرد: تیم چین کیفیت خوبی دارد و نتایج اخیر این تیم تائید کننده این حرفم است. بازیکنان شما قدرت، سرعت و مهارت خوبی داشته و تنها نیاز دارند در یک سوم زمین حریف بهتر تصمیم بگیرند و در گرفتن توپ و پاس دادن سریعتر عمل کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان همچنین از وضعیت چمن زمین مسابقه گلایه کرد و گفت: سازماندهی و برنامه‌ریزی مناسب بیرون از زمین می‌تواند به بهتر شدن کیفیت یک مسابقه فوتبال کمک کند. قطعا بازی در چنین زمینی کیفیت هر تیمی را پایین می آورد.

دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال چین و ایران که عصر روز جمعه در ورزشگاه ژیانگ ژنگ شهر ژنگ ژو چین یرگزار شد با برتری 2 بر صفر تیم ملی کشورمان به پایان رسید.