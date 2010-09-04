کنفرانس سازش ؛ نمایش اوباما برای توجیه دریافت جایزه صلح نوبل

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی در این باره نوشت: رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در نقش واسطه برای برقراری صلح بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس به اصطلاح سازش در واشنگتن سعی می کند که جایزه نوبل خود را توجیه کند. این در حالی است که امکان موفقیت این نشست بسیار جزئی است.

در ادامه این مطلب آمده است: در پایان یک تابستان داغ و طولانی و در حالی که آمریکایی ها از عواقب وخیم بحران اقتصادی در کشورشان می نالند، اوباما رقبای همیشگی مناقشات خاورمیانه را در واشنگتن سراسر خفقان به پای میز مذاکره دعوت می کند.

این در حالی است که ملت آمریکا نگرانیهای مهمتر و دیگری غیر از برقراری صلح در خاورمیانه دارند. آنها از نرخ بالای بیکاری در کشورشان و یک بحران اقتصادی شدید که به ویژه طبقه متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده است می نالند. بر اساس نظر سنجیها میزان رضایتمندی از اوباما و شانس حزب دموکرات وی برای موفقیت در انتخابات کنگره آینده نیز شدیدا کاهش یافته است.

این نویسنده درادامه اظهار داشت: اینکه اوباما حالا با برگزاری کنفرانس سازش دراصل می خواهد یکی از وعده های انتخاباتی اش را در چنین شرایطی برآورده کند برای آمریکایی ها موضوع مهمی نیست.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: تقریبا از زمان جیمی کارتر هر رئیس جمهوری آمریکا تلاش می کند تا خود را به عنوان رئیس دیپلماسی و واسطه مناقشات نشان دهد واغلب دراین پروژه های پرستیژی همه آنها کم و بیش شکست خورده اند.

نویسنده با اشاره به شکست بیل کلینتون و جرج بوش در مذاکرات کمپ دیوید و آناپولیس نوشت: حالا یک تهدید و خطر شکست نیز در انتظار اوباما در واشنگتن است.