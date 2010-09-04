مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :

انزجار جهانی از سازش آمریکایی، صهیونیستی در روز قدس

در جهت تکمیل اطلاعات خانوار صورت گرفت؛ تغییرات خانوارها در اختیارات وزارت رفاه

وزیر صنایع در گفتگو با ایران تشریح کرد: تدابیر جدید دولت برای عبور از تحریم

وزیر علوم: دانشگاه‌ها امسال افزایش شهریه ندارند

تفاهم:

وزارت جهاد واردات برنج را ممنوع اعلام کرد

ورود چینی‌ها به بخش مسکن ایران

جلوگیری از تولید خودروهای بی‌کیفیت از اول مهرماه

ایران جزو 8 کشور سازنده نیروگاه گازی جهان



جام جم :

وزیر دادگستری در گفتگو با جام جم: معاملات قولنامه‌ای مکانیزه می‌شود

فروزنده: زندگی کارمندان انتقالی از تهران الگو می‌شود

سانسور و بایکوت خبری راهپیمایی روز قدس در بی.بی.سی ، العربیه و ان.بی.سی



جوان:

توفان روز قدس نمایش سازش را به هم ریخت

تاکید رهبر انقلاب بر یاری امت اسلام به مردم سیل زده پاکستان

تیراندازی از منزل کروبی به سمت مردم معترض

پس از 5 سال فعالیت تبلیغاتی؛ طرح اینترنت ملی بایگانی شد



جهان صنعت:

در قالب نامه نگاری وزیر بازرگانی با 3 وزیر دیگر صورت گرفت؛ اولتیماتوم 10 روزه برای مدیریت واردات

احمدی‌نژاد: حق ندارید درباره سرنوشت فلسطین گفتگو کنید

وزارت کشاورزی واردات برنج را ممنوع اعلام کرد



حمایت:

رئیس جمهور: رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط قراردارد

میانگین حقوق بازنشستگان 570 هزار تومان

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد، امروز



خراسان:

میلیونها مسلمان آزادی قدس را فریاد کردند

استخدام 23 هزار پرستار؛ مجلس در انتظار لایحه دولت، وزارت بهداشت در انتظار مصوبه مجلس

معاون وزیر مسکن: 25 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید اواخر شهریور واگذار می‌شود



دنیای اقتصاد:

بازنگری واردات در 10 روز

شاخص به مرز 18 هزار رسید؛ تداوم تابستان داغ در بورس

فراخوان یارانه‌ای صنایع آسیب پذیر

مخالفت میلیونی ایران با مذاکرات سازش واشنگتن



شرق:

هشدار مقامات نظامی ایران به اسرائیل: امیدواریم مجبور به زدن دیمونا نشویم

انتقاد دو تن از علمای حوزه علمیه قم به برخی سیاستها: فقر بر مردم چیره شده است

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از جابجایی مصرف یارانه انرژی



فرهیختگان:

رزمایش در جهان اسلام، نمایش در کاخ سفید

خباز خبر داد: مصوبات دولت همچنان به مجلس ارسال نمی‌شود

اعلام نتایج کنکور ارشد؛ روز دوشنبه



کیهان:

فریاد بلند جهان اسلام: مرگ بر اسرائیل

با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها؛ تعرفه آب فقط 20 درصد افزایش می‌یابد

حمله تروریست‌های طالبان به راهپیمایان روز قدس در پاکستان



همشهری:

راهپیمایان روز قدس خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی شدند

دروازه واردات بی‌رویه بسته می‌شود

آغاز ورود قطارهای جدید به خطوط مترو