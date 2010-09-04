کردستان میزبان نمایشگاه بین المللی کتاب

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور ناشران داخلی و خارجی در دهه پایانی شهریور ماه به مدت یک هفته در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به درخواستهای صورت گرفته از سوی استان و نظر مساعد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبانی نمایشگاه بین المللی کتاب به استان کردستان واگذار گردید و در حال حاضر مراحل نهایی ثبت نام از ناشران داخلی و خارجی در حال اجراست که در کنار این مهم کار غرفه آرایی محل نمایشگاه نیز آغاز شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان قرار است در قالب 200 غرفه برپا شود که البته شرایط بسیار خوبی نیز برای حضور انتشارات داخل استان در این نمایشگاه فراهم شده است.

میمنت آبادی با اشاره به ارائه کتاب با تخفیف ویژه در نمایشگاه بین المللی کتاب استان کردستان بیان داشت: در این نمایشگاه کتاب های مختلف با تخفیف بسیار ویژه که از 15 تا 40 درصد خواهد بود، به علاقمندان و مردم استان عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر سنندج افزود: برگزاری این رویداد فرهنگی بین المللی می تواند در راستای ارتقاء جایگاه مطالعه و همچنین ترویج فرهنگ کتاب خوانی موثر باشد که امیدواریم مردم استان کردستان نیز استقبال چشمگیری از آن به عمل آورند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: نمایشگاه بین المللی کتاب استان از 23 شهریورماه افتتاح و به مدت یک هفته در جنب میدان میوه و تره بار شهر سنندج و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دائر خواهد بود.