تولید سنسور اندازه گیری حجم و دمای مایعات در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت بنکدار مجری طرح با بیان اینکه ترانسمیتر اندازه گیری فاصله با امواج آلتراسونیک (فرا صوت) طراحی شده است، افزود: این ترانسمیتر نوعی سنسور است که در مخازن نگهداری مایعات برای مشخص کردن حجم و دمای مایع درون مخزن به کار می رود.

وی به ویژگیهای این سنسور اشاره کرد و اظهار داشت: این سنسور ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد جرقه و احتراق است و در تمام مخازن نگهداری مایعات بهداشتی، خوراکی، شیمیایی، دارویی و صنعتی قابل استفاده است.



به گفته مجری طرح، عدم حساسیت در مقابل نویز ناشی از موتورهای الکتریکی و موبایل، قابلیت نصب آسان بر روی مخازن، سادگی قطعات استفاده شده و عدم نیاز به واردات قطعه برای ساخت و محدوده وسیع اندازه گیری خودکار بدون احتیاج به تنظیمات از مزایای این سنسور است.

بنکدار با تاکید بر اینکه ترانسمیتر اندازه گیری فاصله به تولید نیمه صنعتی رسیده است یادآور شد: بدنه این ترانسمیتر از مواد ضد اسید ساخته شده و قادر است فواصل 20 سانتیمتر تا 10 متر را اندازه گیری و اطلاعات مربوط به فاصله و دما را به صورت مداوم به واحد کنترل منتقل کند.