كميته چهار جانبه به شكست خود در اجراي طرح نقشه راه اعتراف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اعضاي كميته چهار جانبه روزگذشته در بيانيه اي تاكيد كردند هيچ گونه پيشرفت قابل توجهي در خصوص حل و فصل مسالمت آميزاختلافات ميان اسراييلي ها - فلسطيني ها صورت نگرفته است بنابراين به نظر مي رسد اين طرح شكست خورده است .

اين كميته بدون اشاره به جنايات صهيونيست ها از فلسطينيان خواسته است به هر طريق ممكن به خشونت ها پايان دهد.

دراين بيانيه اعضاي كميته با اشاره به وضعيت كنوني درسرزمين هاي اشغالي ، اوضاع را بسيارنگران كننده دانسته و تصريح كرده اند : هيچگونه پيشرفت در خصوص طرح " نقشه راه " كه يك طرح بين المللي است تحقق نيافته است .

اين بيانيه درپايان نشست كميته چهارجانبه درحاشيه پنجاه وشمشمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد درنيويورك صادر شد.

دراين نشست كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد، كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا، سرگئي لاورف وزير امورخارجه روسيه و برنارد بات وزير امور خارجه هلند كه كشورش رياست اتحاديه اروپايي را بر عهده دارد حضور داشتند.