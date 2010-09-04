رعایت شؤون استادی و انجام وظایف تربیتی امتیازی برای ارتقای هیئت علمی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و بند اول آن که به مسائل فرهنگی می پردازند پیش از این در آیین نامه وزارت بهداشت در نظر گرفته شده بود و برای اجرای آن تغییرات زیادی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی نیاز نیست.

وی خاطرنشان کرد: بند اول آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی علوم پزشکی به موضوعاتی از جمله شئون استادی، وظایف فرهنگی و تربیتی، وظایف مشاوره ای و در نهایت به اخلاق پزشکی می پردازد که در مجموع با تغییراتی که مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بند اول آیین نامه است، منافاتی ندارد.

محققی یادآور شد: البته آیین نامه ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوبت بررسی است، به صورت مشترک بین دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت خواهد بود و برای اجرای آن مقدماتی نیاز است که پس از تصویب نهایی در هیئت های ممیزه دانشگاهها زمینه اجرای آن فراهم می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: موضوعاتی از جمله شئون استادی موضوعاتی کیفی و فرهنگی هستند که باید به صورت تدریجی اجرا شوند و به طور منطقی باید زمان مناسبی برای اجرای تدریجی آنها درنظر گرفته شود.

محققی اضافه کرد: آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی پس از تصویب نهایی و ابلاغ باید در پروسه ای چهار ساله در دانشگاهها اجرا شود.