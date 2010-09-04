تناقضات آمریکا و گزینه های ایران در موضوع هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات استراتژیک الخلیج [فارس] در مقاله ای با اشاره به تحریمهای جدید غرب علیه ایران و فشار بر کشورهای منطقه در این باره آمده است: تهران ماهیت تحرکات غرب در این خصوص را می داند و برای مقابله با آن در چند محور متمرکز شده است:



اول) تاکید ایران بر تداوم برنامه های هسته ای خویش

ایران از طریق اقداماتی چند از جمله اعلام آغاز ساخت رآکتور جدید، تداوم غنی سازی 20 درصد، احداث رآکتور هسته ای ترکیبی آزمایشی، آغاز استفاده از نسل دوم سانتریفیوژ بر تداوم فعالیت هسته ای خود تاکید کرده است.

دوم) تاکید تهران بر پاسخ به هرگونه تهدید

تهران اعلام کرده که چند گام برخواهد داشت که مهمتر از همه آنها کنترل کامل تنگه هرمز و تهدید به هدف قرار دادن نیروهای موجود در پایگاههای آمریکائی در منطقه و حمله به هرنقطه ای که تجاوزات آمریکا علیه این کشور شکل گیرد و اعلام بهره برداری از تسلیحات و پروژه های نظامی جدید، علاوه بر اعلام استفاده از 4 فروند زیر دریائی جدید که به ناوگان نیروی دریائی این کشور افزوده شد و نیز تولید سیستم موشکی جدیدی که خود پیامی هشدار دهنده در قبال هرگونه حمله نظامی علیه آن بشمار می رود.



سوم) اجرای برخی برنامه ها جهت مقابله با آثار احتمالی اقتصادی تحریمها

ایران سعی کرده با اقداماتی مانند تهدید به کشیدن اموال خود از بانکهای اروپایی که در تحریمهای تحمیلی علیه ایران شرکت می کنند و انتقال آنها به بانکهای آسیائی، جهت تضمین مدیریت آن به صورت مطمئن و تسهیل تبدیل آن به نقدینگی و نیز تاکید آن بر تمایل به متوقف نمودن معاملات خود با دلار و یورو و تبدیل آن به ارز هرکشور دوست و تاکید بر تداوم روابط اقتصادی خود با عراق بدون اینکه تحت تاثیر تحریمها قرار گیرد.



در ادامه این مطلب آمده است: تناقض چشمگیری در موضع آمریکا در قبال روش برخورد با موضوع هسته ای ایران بویژه در بین جریانی که گزینه جنگ را ترجیح می دهد و جریان دیگری که مذاکره را مطرح می کند به چشم می خورد. در بین دو جریان فوق الذکر، جریان سومی مشتمل بر مجموعه مسئولین اطلاعاتی کنونی و سابق به اوباما در قبال اقدام اسرائیل در ضربه زدن به ایران و وارد کردن واشنگتن در جنگی فرسایشی هشدار داده اند. طرفداران این جریان به اوباما رئیس جمهور آمریکا که طرفدار راه حل مسالمت آمیز است، توصیه کرده اند که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعتماد نداشته باشد.

همچنین باید گفت که موضع ترکیه در قبال تحولات اخیر موضوع هسته ای ایران بارز است. آنکارا یکی از طرفهای اصلی دستیابی به توافق تبادل سوخت هسته ای با ایران بوده است. نادیده گرفتن تحریم آمریکا مبنی بر فروش بنزین به ایران بر اهمیت موضع ترکیه افزوده است و این مسئله باعث گردیده که ترکیه چهره خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای نوپا تقویت نماید.

نقش روسیه نیز حائز اهمیت است، علی رغم تهدیدهائی که دیمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور پیرامون احتمال پیوستن کشورش به مجازاتهای جدید علیه ایران،سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه اخیرا با "مسعود میرکاظمی" وزیر نفت ایران توافق چارچوب همکاری در زمینه نفت و گاز را امضا کردند و علاوه بر آن پیرامون تاسیس بانک مشترک جهت تأمین سرمایه پروژه هائی که شرکتهای دو کشور به مورد اجرا در می آورند، توافق بعمل آمده و روسیه با تحریم های جدید اروپا مخالفت می کند و مسکو راه اندازی رآکتور هسته ای ایران در بوشهر را اعلام کرده است.