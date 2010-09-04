یک آتش نشان به ازای هر 10 هزار نفر در بومهن وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بومهن، محمدرضا آهنگران صبح شنبه در نشستی مطبوعاتی پیرامون امکانات مرکز آتش نشانی بومهن اظهار داشت: امکانات آتش نشانی بومهن پیش از مدیریت شهری فعلی تنها از یک خودروی امدادی برخوردار بود.

به ازای هر 10 هزار نفر یک آتش نشان!

این مسئول ادامه داد: اما پس از تغییر مدیریت شهری بومهن دو خودروی دیگر نیز به ناوگان موتوری مرکز آتش نشانی این شهر افزوده و بسته کامل امداد و نجاتی دیگر به این مجموعه تزریق شد.

وی تجهیزات فعلی مرکز آتش نشانی بومهن را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر این مرکز امدادی از تجهیزات مناسبی برخوردار است و پیشرفت شایانی در این مجموعه دیده می شود.

در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر در شهر بومهن زندگی می کنند ولی در سه شیفت مرکز آتش نشانی این شهر تنها چهار امدادرسان وجود دارد یعنی به ازای هر 10 هزار نفر تنها یک نیروی آتش نشان امور خدمات رسانی را به هنگام بروز حوادث به عهده خواهد داشت.

آهنگران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا چهار نفر برای هر شیفت شهر 40 هزار نفری بومهن کافی است، گفت: ناکافی بودن تعداد نیروی امدادرسان در سه شیفت مرکز آتش نشانی بومهن را می پذیرم.

این مسئول بیان داشت: نیروهای آتش نشانی می بایست افرادی آموزش دیده باشند به همین جهت نمی توان برای اینگونه مراکز از سایر نیروهای خدماتی شهرداری کمک گرفت و به نظر می رسد همین تعداد نیرو برای بومهن کافی باشد.

انسداد درب ورودی مرکز آتش نشانی بومهن توسط خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی

از دیگر مشکلات مرکز آتش نشانی بومهن سد معبر خودروهای شخصی یا اتومبیلهای پلیس راهنمایی رانندگی است. شهردار بومهن در این باره خاطرنشان کرد: یکی از معضلاتی که آتش نشانی بومهن با آن دست به گریبان است انسداد درب خروجی این مرکز توسط اتومبیلهای راهنمایی و رانندگی و یا خودروهای شخصی مراجعه کننده به این مرکز پلیسی است.

وی اعطای محل کنونی به مرکز راهنمایی و رانندگی را امری نادرست ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه یکی از کارکردهای نادرست شورای شهر سابق بومهن واگذاری مکان کنونی به پلیس راهنمایی و رانندگی بود.

محمدرضا آهنگران ادامه داد: شهرداری تا کنون و طی مکاتبات متعدد از مسئولین این مرکز درخواست تغییر مکان فعلی را داشت اما متاسفانه این امر محقق نشده و واهمه کنونی از تاخیر نیروهای آتش نشان بر اثر انسداد بوجود آمده درب ورودی به هنگام بروز حوادث مختلف است.

در پایان این نشست از رئیس مرکز آتش نشانی بومهن بدلیل شجاعت، جدیت و تلاش بی وقفه در حادثه رانندگی چند هفته گذشته این شهر و رفع سریع موانع موجود و جلوگیری از ایجاد ترافیک شهری تقدیر بعمل آمد.

شهر 40 هزار نفری بومهن در شمال شرق استان تهران و در مسیر جاده آبعلی واقع است که در جوار آن شهرهایی مانند پردیس و رودهن دیده میشود. این دیار از سال 1375 با احداث شهرداری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف بوجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون کشور زندگی می کنند.