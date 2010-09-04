توجه صرف به آموزش مجازی عامل دوری از اصل نظام آموزشی است

دکتر سوزان هاگ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه سال تحصیلی جدید فرصتی برای بررسی مبانی آموزش در عصر حاضر است و آیا آموزش مجازی منجر به حذف آموزش سنتی خواهد شد و یا این دو نوع آموزش می‌توانند در کنار هم همزیستی داشته باشند، گفت: در حال حاضر با پیشرفت علوم انفورماتیک شاهد حضور شیوه‌های مجازی در امر آموزش هستیم. آموزش مجازی و آنلاین در حال حاضر در مراکز آموزشی خودنمایی می‌کند و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در مورد آموزش مجازی و جایگزینی آن با آموزش کلاسیک دو نوع بحث داریم یکی امکان و دیگری ضرورت. در حوزه امکان سؤال این است که آیا این نوع آموزش امکان جایگزین شدن به جای آموزش کلاسیک را دارد یا نه؟

سوزان هاگ تأکید کرد: پاسخ به این سؤال منفی است. آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین آموزش کلاسیک شود.

مؤلف "فلسفه منطق" یادآور شد: سؤال دیگر در مورد بایستگی و ضرورت جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش کلاسیک است. آیا این الزام و ضرورت جایگزینی وجود دارد یا نه؟

این منطق‌دان معاصر یادآور شد: در پاسخ باید گفت ضرورتی ندارد که آموزش مجازی را جایگزین آموزش کلاسیک کنیم. در آموزش کلاسیک قابلیتهایی وجود دارد که آموزش مجازی نمی‌تواند خلاً این قابلیتها را پر کند.

وی تصریح کرد: به تازگی بنده در مطلبی می‌خواندم که در یک دانشگاه نظرات دانشجویان درباره سخنرانی آنها به صورت کامپیوتری و بر روی سایت در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مایل هستم واژه "سستی" و "بی توجهی" را در این مورد به کار ببرم.

سوزان هاگ در پایان تأکید کرد: این اقدام به معنای بی توجهی به وظایف اصلی نظام آموزشی است که در آن مباحث باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرند و آرای مختلف بیان شوند و مورد نقادی قرار گیرند.