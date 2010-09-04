به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، بنگاه انتشاراتی "آلفا گوآرا" اعلام کرده که به زودی تازهترین کتاب ماریو وارگاس یوسا نویسنده معروف پرویی را با عنوان "رویای سلتیک" در ماه نوامبر (آبان) منتشر میکند.
این کتاب به زندگی "راجر کیس منت" نویسنده نامدار ایرلندی و سفیر سابق بریتانیا در کشور کنگو میپردازد.
کیس منت چهرهای چند وجهی دارد و بیش از هر چیز دیگر به خاطر نوشتههایش درباره زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در این کشور (کنگو) در اوایل قرن بیستم معروف شده است.
او علاوه بر اینکه مدتی سفیر بریتانیا در کشور کنگو بود، به خاطر اینکه برای دستیابی مردم پرو به حقوق انسانیشان تلاش میکرد و برای استقلال ایرلند هم میکوشید، در سال 1916 از سوی حکومت بریتانیا و به اتهام قاچاق اسلحه برای ایرلند اعدام شد.
بنگاه انتشاراتی "آلفا گوآرا" درباره کتاب "رویای سلتیک" اعلام کرده است: عنوان این کتاب از یکی از شعرهای راجر کیس منت با همین نام (رویای سلتیک) گرفته شده است.
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