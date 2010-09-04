معادلات رژیم صهیونیستی و دنیای استکبار به نفع ایران تغییر کرده است

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: حدود 30 سال قبل، رژیم صهیونیستی شعار از نیل تا فرات سر می داد و حتی می خواست به ایران هم تجاوز کرده و کشور اسلامیمان را اشغال کند ولی آنها امروز مجبور شده اند دور شهر هایشان دیوار حائل بکشند که فلسطینی ها آنها را تسخیر نکنند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل است که معادلات دنیا به هم ریخته و متفاوت شده و به نفع ایران تغییر کرده است.

رئیس سازمان ملی جوانان افزود: نباید فراموش کرد که روزی آمریکا فریاد می زد و مدعی خدایی و پادشاهی تمام دنیا بود ولی همین امروز در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار بحران شده و از لحاظ هویت میان نسلی خود نیز بحران اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و دنیای استکبار امروز به وضعیت وخیمی رسیده و دنیا نیز به دو قطب متفاوت تبدیل شده است.

بذرپاش در تشریح دنیای دوقطبی امروز گفت: یک قطب دنیا به محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای ضعیفی است که مسئولان ضعیف و واداده آنها با مقداری پول، به این سو و آن سو می روند و اکثراً کشورهای بدهکار هستند. این کشورها و به خصوص آمریکا، تجلی زور، چپاول و زورگویی در جهان هستند که در میان ملتهای ستمدیده و عدالتخواه دنیا جایگاهی ندارند.

ایران تجلی آزادی وعدالتخواهی است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان ایران افزود: یک قطب دیگر نیز به محوریت جمهوری اسلامی ایران است که تجلی آزادی و عدالتخواهی در دنیا محسوب می شود و حرف دل مظلومان عالم و مؤمنان و معتقدان به اصل عدالت را می زند.

وی یا دآور شد: باید تلاش شود که جبهه دوم به محوریت جمهوری اسلامی ایران که مایه یأس و وحشت استکبار جهانی است، روز به روز مستحکم تر از گذشته، به سوی قله های پرغرور بشریت حرکت کند.

تحریم ها جدی است ولی ایران تسلیم نمی شود

بذرپاش با اشاره به تحریم های خارجی و مشکلاتی که ابر قدرتهای سلطه طلب برای ایران به وجود می آورند، گفت: مشکلات و تحریم هایی که می خواهند به کشورمان تحمیل کنند جدی است ولی دستهایمان به علامت تسلیم بالا نمی رود، بلکه آمادگی مان مضاعف می شود.

وی تأکید کرد: ایران در دنیا پرچمی را بلند کرده که نشان از استقلال و روی پای خود ایستادن دارد و باید هزینه هایی نیز بر همین اساس پرداخت شود.

معاون رئیس جمهور افزود: صدای جمهوری اسلامی ایران صدایی متفاوت با فریاد بخش اعظم دنیاست، ولی کشورمان روز به روز مستحکمتر شده و هیچگاه تضعیف نخواهد شد.

وی لزوم حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس را مورد تأکید قرار داد و گفت: صدای متفاوت ملت عدالتخواه ایران در این روز باید بلندتر از روزهای دیگر سال به گوش جهانیان برسد تا رژیم صهیونیستی و دنیای استکبار، بیشتر از گذشته به تغییر معادلات به نفع جمهوری اسلامی ایران و دنیای اسلام ایمان بیاورند.