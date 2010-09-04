  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۰

بازی‌های تدارکاتی فوتبال/

عمان و کویت حریفان آسیایی خود را شکست دادند

عمان و کویت حریفان آسیایی خود را شکست دادند

تیم های فوتبال عمان و کویت در دیدارهای تدارکاتی مقابل حریفان آسیایی خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال عمان جمعه شب در دیداری دوستانه که در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمان برگزار شد با سه گل حسن ربیعا (3) و عماد علی الحسنی (38 و 44) مقابل میهمان خود مالزی به برتری رسید.

کویت در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر و با گل های خالد خلف (8)، بادر الموتاوا (85) و یوسف ناصر السلیمان (90) ، میهمان خود سوریه را شکست داد.

در سایر دیدارهای دوستانه دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* سوییس صفر - استرالیا صفر
* قطر یک - بحرین یک
* ونزوئلا صفر - کلمبیا 2
* پاناما 2 - کاستاریکا 2

کد مطلب 1145012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها