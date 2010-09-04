عمان و کویت حریفان آسیایی خود را شکست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال عمان جمعه شب در دیداری دوستانه که در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمان برگزار شد با سه گل حسن ربیعا (3) و عماد علی الحسنی (38 و 44) مقابل میهمان خود مالزی به برتری رسید.

کویت در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر و با گل های خالد خلف (8)، بادر الموتاوا (85) و یوسف ناصر السلیمان (90) ، میهمان خود سوریه را شکست داد.

در سایر دیدارهای دوستانه دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* سوییس صفر - استرالیا صفر

* قطر یک - بحرین یک

* ونزوئلا صفر - کلمبیا 2

* پاناما 2 - کاستاریکا 2