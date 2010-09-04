به گزارش خبرنگارمهر در قم ، دکتر علی لاریجانی طی سخنانی در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در قم با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری تکلیف همه مسئولان نظام را روشن کردند و با تحلیل عمیق، نشان دادند که راه امام و انقلاب اسلامی مذاکره است اما نه با شیطان بزرگ.

وی اضافه کرد: هیچ کسی حق ندارد از تدابیر رهبری سرپیچی کند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران پیروان امام علی (ع) هستند و با تمام وجود از منافع فلسطین و حزب الله لبنان حمایت قاطعانه ای خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود عزت ایران اسلامی و اسلام را در گرو تبعیت از مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد: ایشان در هفته دولت خواست ملت را توجه به محرومان جامعه، جهت دار بودن اقدامات فرهنگی و دیپلماسی و داشتن ارزیابی درست در جهت حرکت به سمت چشم انداز توسعه دانستند.

لاریجانی با تاکید بر حمایت قاطعانه مجلس از تدابیر رهبری، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی ضمن ستایش از رهنمود های ارزشمند رهبر معظم انقلاب با دقت این مسیر را ارزیابی و پیگیری می کند و هرگونه اقدامی که برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و کمک به دولت و توجه به مردم باشد، دریغ نخواهد کرد.

رئیس مجلس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی اقدامات فرهنگی و ایجاد فضای سالم اسلامی بر اساس تفکر روحانیت را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

تصویب 35 طرح و قطعنامه از سوی رژیم صهیونیستی

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به راهپیمایی روز جهانی قدس اشاره کرد و یادآور شد: بیش از 30 سال است که به ابتکار امام راحل آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس اعلام شد و در این روز مسلمانان در سراسر جهان با انجام راهپیمایی تنفر و بیزاری خود را از رژیم دروغین صهیونیستی که توسط قدرتهای زورگو در یکی از مقدس ترین سرزمینها به مردم تحمیل شده اعلام می کند.

وی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی تاکنون جهان اسلام لحظه ای آرام و قرار نداشته است، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در این مدت جنگهای رودررویی را کلید زد و بیش از 300 ترور شخصیتهای مهم فلسطین به وسیله این رژیم انجام شد که آخرین آن ترور شهید مغنیه و یکی از فرماندهان حماس در دوبی بود.

لاریجانی ادامه داد: کشورهای بزرگ، این رژیم سفاک را در منطقه تاسیس کردند که دائما منطقه خاورمیانه در حال جنگ و ستیز باشد. این است که امام فرمودند اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود و بیت المقدس قبله اولین مسلمین آزاد گردد.

رئیس مجلس هرگونه انحراف از آرمانهای حق طلبانه را خیانت به مظلومین فلسطین و کل ملت اسلام دانست و یادآور شد: امام خمینی (ره) در بیان روشن خود راه و مسیر سعادت را در منطقه خاورمیانه نشان دادند و همه مسلمانان باید پیرو تدابیر عدالت خواهانه و ظلم ستیزی امام راحل باشند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی از سال 48 که اعلام موجودیت کرد تاکنون بیش از 35 طرح و قطعنامه را در صحنه بین المللی تدارک دیده که هیچکدام از آنها به نفع ملت فلسطین نبوده است.