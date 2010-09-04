رتبه بندی کشورها در زمینه زیرساختهای آموزشی/ فنلاند اول شد؛ مالزی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این رتبه بندی حاکی از این است که از میان 100 کشور موجود در این لیست فنلاند رتبه اول، سوییس رتبه دوم و سوئد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

مالزی نیز که از لحاظ اقتصاد، آموزش عالی، سلامت، کیفیت زندگی و سیاست در لیست بهترین کشورهای جهان رتبه 37 را دارد اما بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در خصوص توسعه زیرساختهای سیستم آموزشی و تمرکز دولت در مقوله فراهم کردن زیرساختهای علمی رتبه 8 را به خود اختصاص داد.

به گفته معاون وزیر آموزش عالی مالزی، این رتبه بندی نشان دهنده آن است که زیر ساختهای آموزشی در مالزی از سطح بالایی برخوردار است.

بر اساس گزارش برناما، فاکتورهای مهمی اعم از سیاستهای دولت، تمرکز بر روی اهمیت علوم و ریاضیات و کیفیت کار معلمان مالزی نیز در این موفقیت موثر بوده است.

در این رتبه بندی سنگاپور رتبه 20، تایلند رتبه 58، فیلیپین رتبه 63 و اندونزی رتبه 73 را کسب کرد.