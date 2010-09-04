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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

220 هزار فرهنگی مازنی در طرح تکریم ماه رمضان شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: با مساعدت وزیر آموزش و پرورش، طرح تکریم فرهنگیان استان در ماه مبارک رمضان برای 220 هزار فرهنگی استان اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از بازنشستگان مازندران در تالار حاج حسن ساری افزود: برای اجرای طرح تکریم و افطاردهی فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی استان بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازنشستگان سهم اساسی در کانون تعلیم و تربیت کشور دارند.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه دستگاه تعلیم و تربیت در برهه کنونی در حال ارتقا و تحول بنیادین برای تکریم قشر فرهنگی جامعه است، تصریح کرد: اتفاقات مبارکی برای شاغلان و بازنشستگان فرهنگی در دستگاه تعلیم و تربیت در حال شکل گیری است.
 
وی با اعلام این مهم که وزارت آموزش و پرورش تمهیدات و امکانات رفاهی فرهنگیان را فراهم خوهد کرد، افزود: وزارت آموزش و پرورش طرح تکریم به معلمان را آغاز کرده است.
 
فیاضی بازنشستگان را سرمایه و ولی نعمت دستگاه بزرگ تعلیم و تربیت استان و کشور دانست و از آنان خواست آموزش و پرورش مازندران را در ایفای وظایف خود مشاوره و یاری رسان باشند.
 
حسن علی شیری، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به اینکه پس از انقلاب تاکنون 34 هزار فرهنگی استان به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، اظهار داشت: تعداد 15 هزار فرهنگی در سال های اخیر به این افتخار دست یافتند.
 
وی با بیان اینکه تمامی پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش مازندران مربوط به سالهای اخیر پرداخت شده است، افزود: امسال 825 فرهنگی جدید بازنشسته خواهند شد.
 
وی همچنین از بازنشستگی پیش از موعد 33 فرهنگی استان تا اواخر ماه جاری خبر داد و گفت: تکریم از بازنشستگان فرهنگی در دوران استراحت این بزرگواران ادامه دارد.
 
شیری از استخدام قطعی هزار و 672 داوطلب آزمون استخدامی امسال در دستگاه تعلیم و تربیت مازندران خبر داد و گفت: در صورت عدم پذیرش تعداد فوق در مراحل مختلف مصاحبه، گزینش و آزمون حضوری تعداد 700 داوطلب جدید جایگزین می شوند.
کد مطلب 1145019

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