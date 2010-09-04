به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که هفته گذشته راهی مشهد شده بود پس از برپایی اردویی چهار روزه در این شهر عصر جمعه به تهران بازگشت تا خود را برای برگزاری دیدار هفته هشتم لیگ برتر برابر پاس همدان آماده کند.

علی دایی در پایان اردوی مشهد در پاسخ به این پرسش که چرا مشهد را برای برگزاری این اردو انتخاب کردید گفت: ما باید برای از بین بردن اثرات سوء تعطیلی لیگ برتر، برنامه منظمی داشته باشیم. یکی از برنامه‌های ما هم اردوی مشهد بود. مشهد امسال نماینده‌ای در لیگ برتر ندارد و این بهانه‌ای شد تا در ایام ماه رمضان علاوه بر استفاده از فضای معنوی مشهد از امکانات مناسب این شهر نیز برای برپایی یک اردوی خوب استفاده کنیم. امکاناتی که انصافا به کمک ما آمد و جا دارد از مسوولان این شهر به خاطر همکاری‌هایشان در طول مدت اردو تشکر کنم.

وی در مورد نتایج این اردوی گفت: نتایج آن را صددرصد مثبت می‎بینم . ما 5 جلسه تمرین بسیار خوب را در مشهد داشتیم که بازیکنانمان بسیار با انگیزه در آن ظاهر شدند. به نظر من این اردو روی کیفیت کار تیمی ما نتیجه مثبت خواهد داشت. همه سعی ما این بود که تعطیلی لیگ را برای تیم‌مان مدیریت کنیم و با این اردو می‌توانم بگویم شرایط بد تعطیلی لیگ را که تهدیدی برای تیم هاست برای پرسپولیس به یک فرصت تبدیل کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد غیبت بازیکنان ملی پوش در این اردو گفت: مطمئنا نبودن آنها بر کیفیت کار ما تاثیرگذار بود. با این وجود خدا شکر بقیه بچه‌ها آنقدر جدی تمرین کردند و زحمت کشیدند که در مجموع، این اردو را راضی کننده کرد.



وی ادامه داد: خوشبختانه همه چیز خوب بود. ما برنامه خودمان را در تهران کاملا منسجم و مکتوب کرده بودیم. انتطارات مان را از این اردو می‌دانستیم و متناسب با آن برنامه ریزی کرده بودیم. انضباط در تیم ما حرف اول و آخر را می‌زند و بدون داشتن برنامه هم نمی‌توان در هیچ مجموعه‌ای نظم را حاکم کرد. این اردو هم از این قاعده مستثنی نبود و با برنامه‌ریزی دقیقی که برای آن داشتیم به نظرم یکی از اردوی‌های خوب پرسپولیس در فصل جاری،‌رقم خورد.

علی دایی با اشاره به از دست رفتن صدرنشینی پرسپولیس در لیگ برتر گفت: تیم ما پتانسیل بالایی دارد و اطمینان دارم که می‌توانیم تا پایان لیگ صدرنشین جدول باشیم. ما پیش از شروع فصل نیز اردوهای خوب و تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشتیم. در طول لیگ هم تمرینات منظم و سختی را داشته و داریم. شرایط امسال برای پرسپولیس شرایط خوبی است و من فکر می‌کنم با پتانسیل‌های موجود در این باشگاه، صد نشینی و قهرمانی در لیگ،‌ دور از انتظار نیست.

وی در مورد جایگزین کردن بازیکنی به جای هروه اوسال گفت: ما به غیر از اوسال یک جای خالی دیگر هم داریم و بدون شک در فکر جذب بازیکنانی برای کامل تر شدن تیم هستیم. یکی از این دو، جایگزین اوسال است که قطعا به فکرش هستیم. منتها در مورد اوسال هنوز او از لیست خارج نشده است. به محض تعیین تکلیف این موضوع به فکر جذب جایگزین او خواهیم بود.