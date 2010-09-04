حسین مسافرآستانه درباره وضعیت مدیریت مجموعه تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: در حال تصمیمگیری‌ نهایی هستیم تا از این پس بخش هنری مجموعه تئاتر شهر توسط شورایی متشکل از هنرمندان و صاحبنظران تئاتر اداره شود و برای بخش اداری آن هم یک مدیر مجزا معرفی شود.



مدیرکل هنرهای نمایشی درباره اعضای تشکیل دهنده این شورا افزود: اعضای این شورا طبیعتا از میان هنرمندان خواهد بود و لزوما اعضای شورا را هنرمندانی که پیش از این مسئولیتهایی را بر عهده داشته‌اند تشکیل نمی‌دهد. طی چند روز آینده اعضای این شورا معرفی می‌شوند.



مسافرآستانه با تأکید بر اینکه خود در این شورا حضور ندارد گفت: مدیریت هنری مجموعه بر عهده این شورا خواهد بود. این شورا درباره چگونگی انتخاب آثار و رایزنی با هنرمندان مختلف تصمیمگیری و عمل خواهد کرد.



وی در ادامه درباره فعالیت شورای "ساماندهی وضعیت کنونی اجراها" توضیح داد: این شورا در حال انجام کارهای مربوطه است و بخشی از کارها را طبق اولویت در صورت جلسه خود آورده است. طبق این صورت جلسه اولین برنامه تجهیز سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر است سپس رسیدگی به وضعیت اتاقهای گریم و پلاتوهای تمرین انجام خواهد شد. ضمن اینکه احیای کارگاه دکور و لباس مجموعه تئاتر شهر هم در دستور کار این شورا قرار دارد.