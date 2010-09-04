به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید کشورمان که برای انجام دیداری تدارکاتی عازم ورشو لهستان شده است از ساعت 14:30 امروز شنبه به مصاف تیم فوتبال زیر 23 سال لهستان خواهد رفت که این دیدار را سه داور لهستانی قضاوت خواهند کرد.

ملی پوشان امید کشورمان که بامداد روز جمعه با تیمی ناقص عازم لهستان شدند آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با تیم امید لهستان عصر دیروز در ورزشگاه "رادومسکی" محل برگزاری دیدار تدارکاتی مقابل تیم امید لهستان برگزار کردند. این ورزشگاه در 20 کیلومتری محل اقامت تیم امید قرار دارد.

تیم فوتبال امید خود را برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو آماده کند . شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی طی روزهای 21 آبان لغایت 6 آذرماه جاری در شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد. تیم امید کشورمان در دوره گذشته این بازیها که در دوحه قطر برگزار شد به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.