26 کیلومتر جاده جنگلی در گلستان مرمت شد

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: خاکبرداری و خاکریزی مسیر راه جنگلی به طول 10 کیلومتر واقع در روستای مبارک آباد در حوزه مینودشت از جمله اقدامات است.

وی اظهار داشت: شن ریزی و احداث راه جنگلی به طول 6.8 کیلومتر واقع در روستای مبارک آباد درحوزه مینودشت از دیگر کارهاست.

وی خاطرنشان کرد: احداث ابنیه فنی و پل سازی به تعداد 30 دهنه بتونی به همراه لوله گذاری به قطر 100 سانتی متر در محور مبارک آباد نیز سال گذشته انجام شد.

خواجه گفت: مطالعه و تهیه پروژه راه جنگلی چهل چای مینودشت به طول تقریبی 10 کیلومتر صورت گرفت.

مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی گلستان بیان داشت:جاده هایی جنگلی همچون شریانهای حیاتی جنگل محسوب شده و موجب ارتباط روستاها، حوزه های آبخیز، دسترسی پارسلها جهت خروج چوب آلات، انجام عملیات پرورشی جنگلداری ، استفاده آسانتر طبیعت دوستان از طبیعت، استفاده راحتتر و سریعتر نیروهای امدادی در مواقع بروز سوانح در طبیعت (خصوصاً هنگام بروز آتش سوزی) هستند و در کشورهای پیشرفته توجیه اقتصادی جاده های جنگلی به اثبات رسیده است.

وی عنوان کرد: طرحهای جنگلداری باید از تراکم و پوشش شبکه بندی جاده های استانداردجنگلی برخوردار باشند تا بتوان به تمامی سطح جنگل دسترسی داشته،آن را مدیریت کرد.

وی یادآور شد: به همین دلیل یکی از مهمترین فعالیتهای اداره فنی مهندسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان توسعه و ترمیم شبکه جاده های جنگلی است.

گلستان 430 هزار هکتار جنگل دارد.