احداث چاه های اضطراری در باغات گردوی بوانات معطل اعتبار است

حجت الاسلام داود محمد جانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اعلام اینکه دو هزار و 300 هکتار از درختان گردو در شهرستان بوانات خشک شده و پیش بینی می شود که در سال جاری پنج هزار هکتار دیگر نیز با توجه به استمرار خشکسالی ها از بین برود، گفت: برای احداث 10 چاه اضطراری در بوانات مجوز اخذ شده تا از خشک شدن باغات دیگر جلوگیری شود اما به دلیل عدم تامین اعتبار این امر تاکنون صورت نگرفته است.

وی با اعلام اینکه 15 میلیارد تومان برای مقابله با خشکسالی در باغات گردو درنظر گرفته شده، افزود: این اعتبار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده اما تاکنون مبلغ مذکور پرداخت نشده است.

نماینده مردم شهرستانهای بوانات، آباده و خرمبید در مجلس با بیان اینکه اقدامات موثری از سوی جهادکشاورزی استان فارس طی مدت اخیر صورت گرفته است، اظهار داشت: جهاد کشاورزی استان مبالغی را برای لوله گذاری و خرید تراکتور برای باغداران قرض گرفته و تا حدودی مشکلات آنها را برطرف کرده است.

بخشی از بودجه خشکسالی فارس برگشت خورد

محمدجانی در خصوص بودجه خشکسالی استان فارس در سال جاری خاطرنشان کرد: بخشی از بودجه خشکسالی در سال گذشته برگشت داده شد و زمانی که موضوع را پیگیری کردیم اعلام شد که این مبلغ برای طرح هدفمند کردن یارانه ها برگشت داده شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری استان فارس جز پنج استان کشور است که خشکسالی در آن همچنان ادامه دارد، افزود: با توجه به افزایش 14 درصدی اعتبارات وزارت جهادکشاورزی امیدواریم که بودجه امسال استان فارس افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که "چگونه شش ماه از سال می گذرد اما هنوز بودجه خشکسالی مشخص نیست"، گفت: این امر ضعف نحوه بودجه بندی کشور را نشان می دهد.

شهرستان بوانات در فاصله 240 کیلومتری شهر شیراز قرار دارد و تا پیش از خشکسالی سطح وسیعی از این شهرستان را باغات گردو فرا گرفته بود.